Nhơn Hội New City giao sổ đỏ cho khách hàng trước thời hạn

Khu đô thị sinh thái hiện đại ven biển Nhơn Hội New City tọa lạc tại vị trí đắc địa với một mặt giáp biển Quy Nhơn, một mặt giáp quốc lộ 19B, do DKR phát triển. Sở hữu vị trí giao thông thuận lợi và pháp lý rõ ràng, hoàn thiện, Nhơn Hội New City thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng.



Đại diện DKR bàn giao sổ đỏ cho khách hàng Nhơn Hội New City.



Đặc biệt, chủ đầu tư và nhà phát triển dự án cũng khẳng định tính minh bạch pháp lý và cam kết với khách hàng khi chỉ sau năm tháng ra mắt thị trường, những khách hàng đầu tiên của phân khu 4 dự án Nhơn Hội New City chính thức được DKR bàn giao sổ đỏ khi hạ tầng, tiện ích tại đây đã được xây dựng hoàn chỉnh.

Trong bối cảnh nhiều dự án trên thị trường vướng lùm xùm về pháp lý, việc Nhơn Hội New City bàn giao sổ đỏ trước thời hạn là một trong những động thái thiết thực, thể hiện trách nhiệm và uy tín của DKR về tiến độ xây dựng, đảm bảo quyền lợi khách hàng và khẳng định vị thế tại các dự án do công ty đầu tư, phát triển. Điều này không chỉ chứng minh quyền lợi sở hữu hợp pháp của các khách hàng mà còn giúp các chủ nhân của Nhơn Hội New City yên tâm đầu tư và an cư, góp phần gia tăng giá trị bất động sản. Theo ghi nhận của DKR, sau khi những sổ đỏ đầu tiên tới tay khách hàng, giới đầu tư đã nhanh chóng tìm kiếm các sản phẩm của Nhơn Hội New City để nắm bắt cơ hội sinh lời cao từ dòng sản phẩm đất nền hiếm hoi có pháp lý hoàn chỉnh.

Ông Trần Vi Thoại, Trưởng ban pháp chế, đại diện DKR, nhấn mạnh: “Việc đảm bảo quyền lợi và thực hiện cam kết với khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi khi phát triển dự án. Bằng việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hành lang pháp lý để bàn giao sổ đỏ trước thời hạn, chúng tôi tin đây là điểm nhấn đặc biệt để khẳng định uy tín của DKR với khách hàng và thị trường bất động sản”.

Sau lễ bàn giao cho những khách hàng đầu tiên, dự kiến các đợt bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Nhơn Hội New City sẽ tiếp tục được DKR triển khai trong thời gian sắp tới.

Là một trong những đô thị mới hiện đại bậc nhất Quy Nhơn, khu đô thị sinh thái hiện đại ven biển Nhơn Hội New City đã khẳng định vị thế dẫn dắt thị trường bất động sản ven biển miền Trung khi chỉ trong vòng hai tháng ra mắt đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà đầu tư.

Nhơn Hội New City sở hữu vị trí đắc địa với mặt tiền biển trải dài.



Thành công của Nhơn Hội New City được đánh giá là đã đánh trúng nhu cầu thực của thị trường khi được đầu tư chuỗi tiện ích giá trị như một thành phố thu nhỏ để phục vụ tất cả nhu cầu của khách hàng. Không chỉ sôi nổi ở thị trường sơ cấp, dự án cũng chứng minh tỉ suất sinh lời và thanh khoản cao hơn hẳn khi chỉ sau vài tháng giá bán đã tăng 20%.

Dự án còn sở hữu pháp lý hoàn chỉnh khi đã được UBND tỉnh Bình Định quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhơn Hội New City với quy mô 36 ha, tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỉ đồng.

Bên cạnh việc đảm bảo yếu tố pháp lý cho khách hàng trong quá trình giao dịch tại dự án, chủ đầu tư Nhơn Hội New City còn bảo tồn và phát triển không gian sống xanh với khu công viên rộng 5 ha với những mảng xanh tự nhiên kết hợp cùng hồ bơi nội khu và sân tập golf để khách hàng trải nghiệm cuộc sống đẳng cấp giữa thiên nhiên xanh mát. Trong tương lai, cư dân tại Nhơn Hội New City sẽ được tận hưởng không khí trong lành cùng gió biển, không gian cây xanh rộng lớn ngay trong lòng đô thị.