Nhơn Hội New City hấp dẫn vì sớm bàn giao sổ đỏ

Pháp lý vững chắc



Ở Việt Nam có 5 kênh đầu tư chính gồm bất động sản (BĐS), vàng, gửi tiết kiệm, USD và chứng khoán.

Theo nhiều chuyên gia, BĐS, nhất là đất nền ven biển là một trong những kênh đầu tư yêu thích của người Việt Nam.

Đất nền ven biển được xem là phân khúc sở hữu 4 yếu tố vàng của BĐS: khả năng tăng giá mạnh, tỷ suất sinh lời đột biến, nguồn cung hạn chế và tính thanh khoản cao, đặc biệt ở các dự án có vị trí đẹp và pháp lý vững chắc. Trong bối cảnh quỹ đất ven biển không còn nhiều và ngày càng trở nên đắt đỏ, đi kèm lùm xùm về pháp lý của nhiều dự án trong thời gian gần đây, các nhà đầu tư đang tìm kiếm những sản phẩm pháp lý rõ ràng, nhất là những dự án đã sẵn sổ đỏ.

“Dù mục tiêu mua đất nền là đầu tư hay mua để ở, yếu tố pháp lý luôn là chỗ dựa an toàn, tác động lớn đến quyết định xuống tiền của nhà đầu tư” – ông Nguyễn Hoàng Sơn – Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Tiếp thị Công ty Cổ phần Bất động sản Danh Khôi (DKR) nhận định.

Dự án Nhơn Hội New City chính thức bàn giao sổ đỏ cho khách hàng chỉ sau 5 tháng ra mắt.



Vì vậy, để tăng niềm tin cho khách hàng, khẳng định tính pháp lý của dự án, vừa qua DKR đã tổ chức trao sổ đỏ cho các khách hàng đầu tiên của khu đô thị sinh thái hiện đại ven biển Nhơn Hội New City. Trước bối cảnh thị trường đang thanh lọc mạnh mẽ như hiện nay, việc Nhơn Hội New City bàn giao sổ đỏ chỉ sau hơn 5 tháng ra mắt đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng đầu tư, tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt thị trường BĐS.

Đặc biệt, Nhơn Hội New City là một trong những dự án đất nền ven biển hiếm hoi bàn giao sổ đỏ với thời hạn sở hữu lâu dài, đáp ứng nhu cầu, tâm lý của người dân Việt Nam, đồng thời khẳng định giá trị của dòng tiền đầu tư khi không giới hạn thời gian sở hữu, thuận lợi cho những hoạt động kinh doanh cả trung và dài hạn.

Sinh lời bền vững từ vị trí đắc địa ven biển Quy Nhơn

Bên cạnh việc đảm bảo yếu tố pháp lý dự án, tiềm năng sinh lời của đô thị sinh thái hiện đại ven biển Nhơn Hội New City còn đến từ vị trí đắc địa với 2 mặt giáp quốc lộ 19B và mặt tiền biển Quy Nhơn.

Nhơn Hội New City sở hữu 2 mặt tiền quốc lộ 19B và mặt tiền biển Quy Nhơn.



Được giới đầu tư đánh giá là trái tim trên đại lộ vàng 19B, kết nối trực tiếp tới sân bay quốc tế Phù Cát – động lực phát triển kinh tế, du lịch của Quy Nhơn, Nhơn Hội New City sở hữu lợi thế để trở thành đô thị kiểu mẫu của toàn khu vực, thuận lợi phát triển các ngành dịch vụ, du lịch…

Nhơn Hội New City còn được thiên nhiên ưu đãi với mặt tiền biển trải dài xanh mát, đồng thời là cửa ngõ giáp ranh nhiều điểm du lịch hút khách trong nước và quốc tế như Kỳ Co, Cù Lao Xanh, Eo Gió… từng bước đưa Nhơn Hội New City trở thành con cưng trong mắt các nhà đầu tư sành sỏi.

Dự án còn được chủ đầu tư chăm chút chuỗi tiện ích nội khu hoàn chỉnh và hiện đại, với chuỗi 11 công viên nội khu kết nối công viên trung tâm, sân tập golf, hồ bơi ngoài trời, quảng trường đại dương, trung tâm thương mại, clubhouse… Đặc biệt, khu công viên thung lũng xanh rộng 60.000m2 vừa được chủ đầu tư triển khai xây dựng tại trung tâm dự án Nhơn Hội New City, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 200 tỉ đồng, biến Nhơn Hội New City trở thành điểm đến nhất định phải ghé thăm trên hành trình du lịch biển Quy Nhơn.

Sở hữu vị trí chiến lược trên hành lang di sản miền Trung, pháp lý hoàn chỉnh và được đầu tư chuỗi tiện ích hiện đại, dự án Nhơn Hội New City là lựa chọn đầu tư hàng đầu của các nhà đầu tư sành sỏi.