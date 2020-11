Novaland triển khai M&A hiệu quả, tiếp tục xây dựng điểm đến

Trong bối cảnh kinh tế có nhiều thay đổi do ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19, Novaland đã và đang nhanh chóng kích hoạt các phương án theo kịch bản kế hoạch dự phòng (BCP), đảm bảo hoạt động vận hành công ty không bị gián đoạn và giao dịch của khách hàng vẫn diễn ra liên tục, triển khai các dự án và các hoạt động M&A (sáp nhập và mua bán) hiệu quả.



Triển khai M&A hiệu quả trong bối cảnh đầy thách thức

Đến ngày 30-9, tổng doanh thu hợp nhất bao gồm doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng dự án là 6.569 tỉ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng thêm 8,2 điểm phần trăm lên 36,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận khoản lãi do đánh giá lại khoản đầu tư trước đây là 2.230 tỉ đồng, chủ yếu từ lãi đánh giá lại các khoản đầu tư ở các công ty con vừa hoàn tất sáp nhập vào tập đoàn trong kỳ báo cáo.

Tính đến ngày 30-9, tổng tài sản của tập đoàn đạt 129.389 tỉ đồng, tăng 44% so với cuối năm 2019.

Phối cảnh Dự án Aqua City (Biên Hòa, Đồng Nai)



Đối với hoạt động huy động vốn, trong 9 tháng đầu năm 2020, Novaland đã nhận giải ngân tổng cộng 21.293 tỉ đồng. Các khoản giải ngân được sử dụng cho các hoạt động M&A và đầu tư phát triển dự án, được ghi nhận tại khoản mục Các khoản phải thu ngắn hạn khác và Các khoản phải thu dài hạn khác trên bảng cân đối kế toán. Việc tiếp tục nhận giải ngân từ các định chế tài chính uy tín trong và ngoài nước trong tình hình COVID-19 có diễn biến phức tạp và tác động không nhỏ tới thị trường tài chính toàn cầu thể hiện sự tin tưởng của đối tác, nhà đầu tư vào năng lực triển khai dự án cũng như tầm nhìn chiến lược mà Novaland đã và đang theo đuổi.

Hoạt động thoái vốn các dự án đạt tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng tiếp tục được tập đoàn đẩy mạnh. Theo đó, trong quý 3-2020, tập đoàn đã hoàn tất thỏa thuận chuyển nhượng 51% cổ phần đang nắm giữ tại một công ty sở hữu dự án bất động sản (BĐS) thuộc khu vực trung tâm TP.HCM. Các giao dịch chuyển nhượng khác dự kiến sẽ được hoàn tất trong quý 4-2020 và trong năm 2021.

Ngày 30-9, tổng nợ vay và nợ thuê tài chính của tập đoàn ghi nhận 44.396 tỉ đồng, tăng 16,6% so với cuối quý 2-2020. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 28,8% tổng dư nợ vay, ghi nhận 12.774 tỉ đồng. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng 20,9% so với cuối năm 2019, ghi nhận 31.622 tỉ đồng, tăng chủ yếu từ các khoản vay phục vụ cho hoạt động M&A của tập đoàn. Hệ số đòn bẩy tài chính trong kỳ đã được cải thiện đáng kể so với cuối năm 2019.

Trong 9 tháng năm 2020, tập đoàn đã thực hiện thanh toán tổng giá trị vốn gốc và lãi vay là 15.158 tỉ đồng cho các khoản vay đến hạn và các khoản vay tất toán trước hạn từ nguồn tiền mặt sẵn có, nguồn thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và từ hoạt động chuyển nhượng dự án.

Tiếp tục triển khai mạnh mẽ kế hoạch xây dựng điểm đến

Từ năm 2019, Novaland tập trung phát triển hệ sinh thái dịch vụ du lịch nhằm mang lại giá trị gia tăng cộng thêm cho nhóm sản phẩm BĐS du lịch.

Trong quý 3-2020, tập đoàn đã thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều nhà vận hành và cung cấp dịch vụ tiện ích uy tín trong nước và quốc tế như Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, tập đoàn y tế từ Đức - MediVerbund AG và Tập đoàn Khách sạn Minor…

Về hoạt động kinh doanh, trong bối cảnh thị trường BĐS gặp nhiều thử thách do dịch bệnh, kết quả giao dịch các loại sản phẩm Novaland trong quý 3 rất tích cực, tăng hơn 24% so với quý 2.

Chuỗi sự kiện giới thiệu dự án BĐS du lịch được tập đoàn tổ chức sôi nổi, đặc biệt là tại NovaWorld Phan Thiet – siêu thành phố biển – du lịch - sức khỏe, thu hút sự quan tâm của hàng ngàn khách hàng.

Công trường NovaWorld Phan Thiet giữ nhịp độ thi công khẩn trương, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch tiến độ.



Các công trường Dự án của Tập đoàn cũng giữ nhịp độ thi công khẩn trương, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch tiến độ. Tiêu biểu như: NovaWorld Phan Thiet bàn giao các căn biệt thự vào quý 1-2021, khu shophouse biển vào quý 2-2021; NovaHills Mui Ne bàn giao và đưa vào vận hành quý 1-2021; NovaWorld Ho Tram bàn giao và đưa vào vận hành các căn shophouse đầu tiên…