Second home – sản phẩm không mới nhưng bất ngờ hút nhà đầu tư lẫn khách hàng ở thực khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp vì đáp ứng được nhu cầu sống xanh, sống an toàn, sống khỏe của nhiều người dân.



Xu hướng “ngôi nhà thứ 2” để tránh COVID-19

Theo PGS.TS Nguyễn Minh Hòa – Phó chủ tịch hội quy hoạch phát triển TP.HCM chia sẻ tại tọa đàm “Đầu tư BĐS ven đô: Đánh thức tiềm năng BĐS vùng ven” được tổ chức hồi cuối tháng 8 ở TP.HCM thì người dân đang có xu hướng “bỏ phố về quê”, tìm đến những vùng đất lớn, rộng hơn và xa khỏi thành phố để có cuộc sống an bình, gắn với tự nhiên và ít ồn ào.

Nhiều người dân chuyển về “second home” vùng ven trong COVID-19



Trên thị trường BĐS trong quý vừa qua có thể thấy xu hướng này đã được hình thành từ rất sớm. Cụ thể, khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại nhiều doanh nhân, gia đình đã bắt đầu “dịch chuyển” về "second home" tại các vùng ven thành phố để tránh dịch. Tại khu vực TP.HCM, xu hướng này mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi quanh thành phố có nhiều địa điểm thích hợp cho ngôi nhà thứ 2, đáp ứng nhu cầu sống xanh, sống an toàn, sống khỏe của người dân trong bối cảnh đại dịch.

Khi mới chớm dịch, anh Thái Minh Tâm (quận 7, TP.HCM) đã quyết định “khăn gói” cả nhà về căn nhà ở Bảo Lộc, Lâm Đồng để sinh sống. Đây là căn nhà thứ 2 (second home) anh mua từ đầu năm 2020 khi Việt Nam bùng phát dịch đầu tiên. Chia sẻ về lý do chọn second home này, anh Tâm cho biết cả gia đình đều thích một nơi ở thoáng mát, cây cối xanh mướt, gần gũi với thiên nhiên cộng thêm tình hình dịch nên đã quyết định mua ngay.

“Đợt dịch đầu tiên năm 2020 tuy không phức tạp và ảnh hưởng nhiều như hiện tại nhưng khiến tôi suy nghĩ về một ngôi nhà thứ 2 cho cả gia đình. Vì thế tôi quyết định xuống tiền ngay một căn nhà tại Bảo Lộc để có thể nghỉ dưỡng cuối tuần, cho thuê khi không dùng đến, hoặc làm nơi sinh sống khi COVID ‘lỡ’ quay lại lần nữa. Và giác quan của tôi đã đúng. Nhờ vậy đợt dịch này, 2 bé nhà tôi có thể vui chơi thoải mái mà không bị bí bách như tại thành phố”, anh Tâm nói thêm.

Theo các chuyên gia địa ốc, không chỉ anh Tâm mà nhiều nhà đầu tư, khách hàng trong thành phố bắt đầu chọn các sản phẩm BĐS "second home" từ rất sớm tại Lâm Đồng bởi khí hậu thoáng mát và các khu vực lân cận TP.HCM như Long An, Tiền Giang… để sinh sống khi dịch ập đến.

Chị Hà My (quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết, tuy có nhà ở thành phố nhưng chị vẫn mua thêm một nhà phố 100 m2 tại Thắng Lợi Central Hill (Bến Lức, Long An) để làm nơi nghỉ dưỡng và đầu tư. Khi đợt dịch COVID-19 bùng phát trở lại, chị đã cùng gia đình chuyển xuống đây ở hẳn.

Tiện ích tại Thắng Lợi Central Hill (Bến Lức, Long An).



“Với thiết kế là khu đô thị compound, nơi đây không chỉ có nhiều tiện ích, không gian thoáng mát giúp cả gia đình sống thoải mái trong dịch mà còn rất an tâm vì tính an ninh và phòng dịch ở đây khi yếu tố an toàn cho cư dân được đặt lên hàng đầu. Tại Central Hill, các bé và bố mẹ có thể dạo chơi, thả diều, uống cà phê và bơi lội mỗi ngày, cảm giác như được bảo vệ trong bong bóng khép kín phòng COVID-19”, chị My chia sẻ.

Second home khu bán compound và compound lên ngôi

Với những lợi ích mang lại, các sản phẩm second home đang trở thành điểm đến của giới đầu tư lẫn khách hàng có nhu cầu ở thực, đặc biệt là sản phẩm “ngôi nhà thứ 2” trong các khu compound (khu dân cư khép kín) và bán compound.

Theo đó, những dự án có mô hình này tại các khu vực liền kề TP.HCM liên tục cháy hàng. Điển hình là dự án The Sol City – Thành phố vệ tinh Nam Sài Gòn được xây dựng theo mô hình khu đô thị hiện đại kiểu mẫu với 39 tiện ích thiết thực, “chuẩn” ngôi nhà thứ 2 cho nhà đầu tư và khách hàng vừa khởi động giai đoạn 3 nhưng đã có hàng nghìn đơn đặt giữ chỗ.

The Sol City xây dựng theo mô hình khu đô thị hiện đại kiểu mẫu với 39 tiện ích thiết thực, “chuẩn” ngôi nhà thứ 2 đắt khách giữa dịch.



Theo đại diện của Tập đoàn Thắng Lợi – đơn vị phát triển và đồng đầu tư của dự án, sở dĩ The Sol City nhận được nhiều quan tâm của khách hàng vì sở hữu những sản phẩm second home nhà liền thổ thông thoáng trong khu bán compound an ninh, diện tích đa dạng với nhiều tiện ích đi kèm.

Đặc biệt là cư dân tại The Sol City còn được chăm lo đời sống an sinh, xã hội khi luôn có biệt đội PUN túc trực – đơn vị sẵn sàng phối hợp cùng địa phương khu vực hỗ trợ cư dân trong những trường hợp khẩn cấp cần giúp đỡ. Cùng với đó là nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng trong mùa dịch.

Cụ thể, doanh nghiệp đã tung ra gói hỗ trợ chỉ thanh toán 20% cho đến lúc nhận nhà (số lượng có hạn). Ngoài ra còn có các chính sách khác như: tặng vàng, voucher giảm giá ngay 50 triệu, chiết khấu lên đến 20%, trúng xe Mercedes-Benz C-180... Đây vừa là chính sách cực kỳ hấp dẫn với những nhà đầu tư có dòng tiền nhàn rỗi, ưu đãi hấp dẫn này sẽ có cơ hội “hời” khi đầu tư trong COVID-19.