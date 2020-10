Phòng khám tiêu chuẩn Đức tại NovaWorld Phan Thiết

Phòng khám do các bác sĩ Đức trực tiếp quản lý và vận hành tại NovaWorld Phan Thiet và các dự án tại TP.HCM. Các bên đặt mục tiêu khai trương và đưa vào hoạt động phòng khám đầu tiên vào quý III-2021.

MediVerbund AG, với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, phát triển và chuyển giao hệ thống quản lý phòng khám, hiện sở hữu đội ngũ hàng trăm nghìn y bác sĩ tại Đức.

Dr. Werner Baumgarter - Chủ tịch HĐQT Medi Verbund AG cho biết: “Chúng tôi mong muốn mang các quy trình và kinh nghiệm “made in Germany” đến thị trường Việt Nam. Theo đuổi các bộ tiêu chuẩn y khoa hiện hành của châu Âu và quốc tế, cộng với hàng chục năm kinh nghiệm về vận hành phòng khám, quy trình khám chữa bệnh, chúng tôi hy vọng sẽ chăm sóc người dân Việt tốt nhất có thể”.

Theo biên bản ghi nhớ, thông qua hình thức liên doanh, MediVerbund AG sẽ hợp tác với Novaland phát triển chuỗi phòng khám chuyên khoa, đa khoa, trung tâm cấp cứu, do các bác sĩ Đức trực tiếp quản lý và vận hành, tại NovaWorld Phan Thiet và các dự án tại TP.HCM.



MediVerbund AG sẽ chịu trách nhiệm tạo điều kiện cho Liên doanh tiếp cận với nguồn cung cấp thiết bị, kỹ thuật, bí quyết và tài chính liên quan để phát triển và hoạt động phòng khám. MediVerbund cũng sẽ thu xếp việc đào tạo cho các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và các nhân viên khác, đảm bảo đội ngũ được đào tạo bài bản, cập nhật các công nghệ và phương pháp mới nhất về khám chữa bệnh theo tiêu chuẩn Đức.

Lễ ký kết hợp tác giữa MediVerbund AG và Novaland.





Novaland hoạt động trong các lĩnh vực Bất động sản – Tài chính – Kiến tạo điểm đến du lịch – Phát triển hạ tầng giao thông. Đến nay, Novaland đã và đang đầu tư, phát triển khoảng 50 dự án nhà ở và bất động sản (BĐS) du lịch, với hơn 60.000 sản phẩm, cùng hàng trăm tiện ích du lịch - giải trí - văn hóa - chăm sóc sức khỏe đang xây dựng. Dự án của Novaland trải rộng nhiều tỉnh thành như TP.HCM, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Khánh Hòa…

NovaWorld Phan Thiết - Siêu thành phố biển - Du lịch - Sức khỏe là một dự án trọng điểm Novaland đang triển khai tại Bình Thuận. Với quy mô 1.000 ha, dự án kết nối thuận tiện với thị trường 15 triệu dân TP.HCM, với các thành phố lớn qua sân bay quốc tế, cảng biển, đường tàu hỏa, đường cao tốc.

NovaWorld Phan Thiết – Siêu thành phố biển – du lịch – sức khỏe quy mô 1.000 ha



Với tổng mức đầu tư gần 5 tỉ đô la Mỹ, NovaWorld Phan Thiết có hàng trăm tiện ích đặc biệt như: Công viên giải trí chủ đề và công viên nước (do Daemyung Sono – Tập đoàn giải trí số 1 Hàn Quốc vận hành); trung tâm biểu diễn nghệ thuật Arena 7.000 chỗ ngồi trong nhà; cụm sân gôn 36 hố PGA độc quyền; nhà thi đấu Tennis ATP 3.500 chỗ ngồi (Hợp tác với Liên đoàn Quần Vợt Việt Nam); đường chạy Marathon chuẩn Olympic 42,195 km, công viên biển Bikini Beach 16 ha được vận hành bởi Thương hiệu nổi tiếng Finns Beach Club (Câu lạc bộ biển náo nhiệt và đẹp nhất Bali); Làng quốc tế; Làng hưu trí; hơn 20 khách sạn - resort được thương hiệu quốc tế nổi tiếng nhất quản lý vận hành… Bên cạnh đó, NovaWorld Phan Thiet đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất để trở thành điểm đến lý tưởng cho loại hinh du lịch MICE, team building, nơi đến sinh hoạt hè cho sinh viên của hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.

Nhiều sự kiện quốc tế sẽ được diễn ra tại đây như các Giải Gôn, Giải Quần vợt chuyên nghiệp; các giải thi đấu thể thao Olympic, lướt ván diều; các cuộc thi sắc đẹp, thời trang, ca nhạc… Các giải thi đấu cùng các sự kiện sẽ diễn ra liên tục, tạo sự sầm uất, nhộn nhịp, bảo đảm NovaWorld Phan Thiết là một điểm đến sôi động, hấp dẫn và là một mô hình mẫu cho các dự án tạo “điểm đến” của tập đoàn Novaland.

Đặc biệt, để khai thác tiềm năng du lịch của Bình Thuận trong việc phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng, tại NovaWorld Phan Thiết, Novaland đã và đang hợp tác với nhiều đối tác uy tín trong và ngoài nước, xây dựng hệ thống bệnh viện, thẩm mỹ viện, phòng khám và hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng tiêu chuẩn quốc tế…; với kỳ vọng đưa nơi đây trở thành Điểm đến chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, nghỉ dưỡng hưu trí đẳng cấp trong khu vực.



Chia sẻ về sự hợp tác lần này với MediVerbund AG, ông Bùi Xuân Huy – Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng việc hợp tác cũng những tên tuổi hàng đầu thế giới trong lĩnh vực y tế sẽ mang đến chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe đúng đẳng cấp quốc tế, góp phần gia tăng trải nghiệm cũng như giá trị tài sản cho khách hàng, cư dân, du khách tại các dự án Novaland”.