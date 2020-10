Quý III, giá bất động sản vẫn không giảm

Xu hướng bỏ phố về vườn đầu tư Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư BĐS Việt An Hòa, ông Trần Khánh Quang, cho rằng giá nhà, đất không giảm dù kinh tế khó khăn là do những nhà đầu tư chuyên nghiệp từ năm 2019 đã lường trước được 2020 là một năm khó khăn. Họ đã chuẩn bị một kế hoạch đầu tư dài hơi. Cùng với đó, việc Nhà nước kiểm soát tốt dịch bệnh đã giúp thị trường BĐS trụ vững. Ảnh hưởng của dịch bệnh cũng khiến thị trường nổi lên một xu hướng là bỏ phố về vườn. Các nhà đầu tư tỏ ra quan tâm nhiều hơn đến những BĐS tại các thị trường vùng ven vì hai lý do là giá cả còn mềm và biên độ tăng giá được kỳ vọng tốt.