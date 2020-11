Rà soát vụ đất mua trúng đấu giá tại Côn Đảo

Chiều 17-11, một nguồn tin thông tin với PLO, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản giao công an tỉnh cùng các sở ngành phối hợp rà soát lại người tham gia mua đấu giá, trúng đấu giá khu đất gần 8 ha (thuê đất trả tiền một lần) tại khu An Hải - An Hội, huyện Côn Đảo năm 2019 vừa qua.

Cụ thể, cuối năm 2019, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức bán đấu giá khu đất nêu trên với giá khởi điểm 537,1 tỉ đồng. Sau đó, người trúng đấu giá là thành viên gia đình ông Trần Quí Thanh của Tập đoàn Nước giải khát Tân Hiệp Phát. Giá trúng đấu giá là 537,330 tỉ đồng, chênh lệch không nhiều so với giá khởi điểm.

Theo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tháng 10-2020 Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh (thuộc Sở TN&MT) có văn bản về kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất khu đất diện tích gần 8 ha tại Khu An Hải - An Hội, huyện Côn Đảo nêu trên. Trong đó, có một số sự trùng hợp như địa điểm, công chứng ủy quyền, thời gian và địa điểm xác nhận tài khoản ngân hàng của hai người tham gia đấu giá. Do đó, cần thẩm tra lại hành vi của người tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản…

UBND tỉnh giao công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở TN&MT các sở, ngành có liên quan rà soát, thẩm tra lại hồ sơ, thông tin liên quan đến những người tham gia đấu giá, người trực tiếp bỏ giá, trúng đấu giá, mối quan hệ giữa những người tham gia đấu giá… tại cuộc đấu giá khu đất nêu trên. Thông tin liên quan cần tập hợp báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 30-11.