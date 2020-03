Săn nhà rộng cho gia đình nhiều thế hệ

Opal Boulevard- Giải pháp an cư chất lượng, vừa túi tiền Nội thất cao cấp của căn hộ 3 phòng ngủ tại nhà mẫu dự án Opal Boulevard nằm trên trục đại lộ Phạm Văn Đồng.

Dự án Khu căn hộ cao cấp Opal Boulevard do Tập đoàn Đất Xanh phát triển hiện đang mở bán với số lượng giới hạn các căn hộ 3 phòng ngủ. Đại diện chủ đầu tư cho biết đây là đợt mở bán đại trà cuối cùng. Với giá từ 33 triệu đồng/ m2, dự án có pháp lý hoàn chỉnh này đang được áp dụng nhiều phương thức thanh toán linh hoạt, khách hàng có thể trả góp không lãi suất đến khi nhận nhà. Đặc biệt, phương thức thanh toán chỉ trả 1%/ tháng càng giúp khách hàng trút bỏ áp lực tài chính khi mua nhà. Gói tài trợ lãi suất từ chủ đầu tư trong chương trình liên kết với ngân hàng MSB, TPBank càng giúp khách hàng có thêm cơ hội an cư mà không phải lo lắng về lãi suất và nợ gốc cho đến khi nhận thông báo bàn giao nhà. Sở hữu hệ thống 25 tiện ích nội khu đẳng cấp và thừa hưởng trọn vẹn tiện ích ngoại khu từ trục đại lộ Phạm Văn Đồng, Opal Boulevard được kỳ vọng mang đến những trải nghiệm sống chất lượng cho các đại gia đình.