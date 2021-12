Sau khi nhà đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Hoiana) có văn bản đề nghị điều chỉnh nhiều nội của dự án vào ngày 23-11, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản gửi UBND tỉnh về một số nội dung liên quan đến đề nghị điều chỉnh dự án này.

Cụ thể, nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh tên dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí Nam Hội An; tăng công trình nhà ở để bán và cho thuê từ dưới 2.500 căn lên khoảng 22.000 căn.

Nhà đầu tư bổ sung mục tiêu hoạt động cho thuê xe có động cơ, xe ô tô không kèm theo người điều khiển; điều chỉnh giảm diện tích sử dụng đất sử dụng từ 985,5 ha xuống còn 985,3 ha (giảm 0,2 ha); tăng vốn đầu tư từ hơn 81.000 tỉ lên hơn 91.000 tỉ, tăng vốn góp thực hiện dự án từ 12.500 tỉ lên 14.000 tỉ, điều chỉnh vốn đầu tư cửa từng giai đoạn thực hiện dự án.



Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Ngoài ra, nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh tiến độ hoàn thành giai đoạn 1 đến năm 2022 và chia lại tiến độ thực hiện các giai đoạn còn lại của dự án, thời gian hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2029, không thay đổi.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã có ý kiến đồng ý hoặc xem xét những nội dung đề xuất của nhà đầu tư. Riêng nội dung đề xuất tăng công trình nhà ở để bán và cho thuê từ dưới 2.500 căn thành khoảng 22.000 căn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND tỉnh này không thống nhất.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đề xuất được triển khai nội dung nhà ở với diện tích 325,5 ha, tổng số nhà ở là 22.000 căn, lớn hơn nhiều so với nhu cầu phát triển nhà ở của địa phương.



Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án chưa làm rõ sự phù hợp của dự án với kế hoạch, chỉ tiêu, số lượng, tổng diện tích phát triển nhà ở của tỉnh, đặc biệt đối với huyện Duy Xuyên, huyện Thăng Bình và các địa bàn lân cận trong giai đoạn từ nay đến năm 2029.

Đây là dự án có quy mô dân số lớn (khoảng 60.000 người) tương đương tiêu chí dân số của đô thị loại IV. Tuy nhiên, hồ sơ dự án chưa thể hiện rõ giải pháp đảm bảo khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam xem xét không thống nhất đề nghị của nhà đầu tư về điều chỉnh số lượng công trình nhà ở từ dưới 2.500 căn nhà ở thành 22.000 căn. Đồng thời, xem xét theo hướng dự án phát triển căn hộ du lịch, biệt thự du lịch với các hoạt động thương mại - dịch vụ để phát triển khu vực này năng động hơn (ngoài phần diện tích chiếm đất của 2.500 căn nhà ở).

Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Hoiana) của Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An các phố cổ Hội An khoảng 10km về phí Nam. Dự án với diện tích 985ha, nằm trên các xã Duy Nghĩa, Duy Hải (huyện Duy Xuyên) và Bình Dương (huyện Thăng Bình) với tổng mức đầu từ 4 tỉ USD.