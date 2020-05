Sở hữu căn hộ hạng sang ở Mỹ Đình chỉ từ 49 triệu đồng/m2

Được đánh giá là tâm điểm của khu vực Mỹ Đình, dự án The Matrix One do MIKGroup phát triển đang có được rất nhiều lợi thế nhất định trong thanh khoản nhờ các giá trị “có một không hai” và chính sách bán hàng “không thể tốt hơn” trong phân khúc căn hộ hạng sang.



Điều kiện bàn giao chuẩn cao cấp

Thực tế, không phải dự án cao cấp nào cũng may mắn sở hữu vị trí “kim cương” như The Matrix One. Ngoài những lợi thế “không thể đẹp hơn” của dự án khi nằm ngay trên mặt đường Lê Quang Đạo rộng lớn, giao thoa với hầu hết những con đường, dãy phố chính của phía Tây Hà Nội, The Matrix One càng trở nên đắt giá hơn khi đối diện công viên hồ điều hòa rộng 14 ha. Cùng với đó là một hầm đi bộ xuyên qua đường bảo đảm an toàn, giúp cư dân được tận hưởng trọn vẹn mọi tiện ích của công viên.

Tầm nhìn Panorama ôm trọn khu công viên và hồ điều hòa 14 ha mang lại cho cư dân The Matrix One không gian sống xanh, tốt cho sức khỏe



Ngoài ra, có một lợi thế “độc nhất vô nhị” mà hiếm dự án nào có được, đó chính là dự án ôm trọn view đường đua F1 danh tiếng. Với vị trí nằm ngay cạnh khúc cua 6, 7, 8 và 9, The Matrix One trở thành “khán đài” đặc biệt nhất khi cư dân được sở hữu trọn vẹn “tấm vé” miễn phí trọn đời xem các giải đua xe F1 hấp dẫn nhất hành tinh ngay từ ban công nhà mình.



Ngoài ra, tất cả các căn hộ đều thiết kế các mặt thoáng để đón gió và ánh sáng tự nhiên. Không gian rộng mở giúp gia chủ tận hưởng không gian sống vừa hiện đại, vừa tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Ấn tượng hơn nữa khi toàn bộ nội thất của mỗi căn hộ đến từ những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới bao gồm: điều hòa trung tâm toàn phần, thiết bị bếp và vệ sinh chuẩn 5 sao, khẳng định đẳng cấp của gia chủ.

Đơn vị phát triển dự án MIKGroup cũng đặc biệt chú trọng đến môi trường sống sạch tại The Matrix One khi bàn giao cho cư dân với hệ thống cấp khí tươi từ sảnh hành lang đến lọc không khí trong phòng khách từng căn hộ, tạo không gian sống trong lành, bảo vệ sức khỏe cư dân dù mùa khô hay mùa mưa. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng áp dụng những công nghệ hiện đại nhất để đem đến cho cư dân The Matrix One nguồn nước sạch tinh khiết. Từ hệ thống, nước sẽ được lọc thô trước khi cấp vào bể chứa trung tâm tòa nhà. Mỗi khu bếp còn được lắp đặt thiết bị lọc nước tại vòi, đảm bảo quy chuẩn cao và được đánh giá là giải pháp tân tiến, hiện đại.

Nội thất chuẩn cao cấp tại The Matrix One khi bàn giao căn hộ



Được phát triển theo mô hình “All In One”, không gian sống tại The Matrix One được ví như một thành phố thu nhỏ gồm hơn 39 tiện ích vượt trội. Hệ thống sân tập thể thao, phòng tập gym, yoga, vườn thiền, siêu thị, trường học quốc tế sẽ giúp cư dân không cần phải di chuyển đâu xa vẫn được trải nghiệm mọi tiện ích đẳng cấp.



Giá chiết khấu hấp dẫn tới 9%

Để sở hữu căn hộ hạng sang bậc nhất Mỹ Đình với các điều kiện bàn giao chuẩn cao cấp mà không phải căn hộ nào cùng phân khúc cũng có được, ngay trong tháng 5 này khách hàng và nhà đầu tư sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ tài chính hấp dẫn với giá chỉ từ 49 triệu đồng/m2.

Đặc biệt, khách hàng đăng ký mua dự án thanh toán sớm 95% giá trị căn hộ sẽ có cơ hội được hưởng 1 trong 2 phương án ưu đãi: hoặc chiết khấu 9% giá bán căn hộ (chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì) hoặc hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 18 tháng kể từ thời điểm giải ngân hay đến thời điểm bàn giao căn hộ. Ngoài ra, khách hàng có thể nhận được hỗ trợ lãi suất trên khoản tiền tối đa tương đương 75% giá trị căn hộ; miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất hoặc ân hạn nợ gốc theo quy định của ngân hàng từng thời điểm.

Với các khách hàng thanh toán sớm 70% giá trị căn hộ bằng vốn tự có sẽ nhận được chiết khấu 5,5% giá bán căn hộ (chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì).

Ký hợp đồng mua bán ngay trong tháng 5 này, tất cả khách hàng còn được nhận được ưu đãi miễn phí 3 năm phí quản lý. Thời gian đóng tiền theo tiến độ cũng rất hợp lý với 8 giai đoạn, từ khi đặt cọc đến lúc nhận bàn giao căn hộ.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ tốt nhất cho cư dân mua căn hộ The Matrix One, chủ đầu tư còn kết hợp cùng VPBank đưa ra các chính sách hỗ trợ lãi suất linh hoạt nhất. Thời hạn vay lên tới 25 năm, tỷ lệ vay tối đa 75% giá trị căn hộ. Chương trình lãi suất được thiết kế ưu đãi theo từng thời điểm, trong đó tài sản thế chấp để vay là Hợp đồng mua bán và/hoặc tài sản khác theo quy định của Ngân hàng. Mọi thông tin chi tiết xin tham khảo website: http://thematrixone.vn/.