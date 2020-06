Sở TN-MT TP.HCM trả lời dự án 20 năm bị chồng ranh

Cụ thể, cử tri cho biết dự án Khu dân cư Phú Lâm C tại quận Bình Tân, các hộ dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trả lời về vấn đề này, Sở cho biết đã báo cáo UBND TP tại các Văn bản số 6397/STNMT-QLĐ ngày 30-6-2017, số 3847/STNMT-QLĐ ngày 23-4-2018 và số 149/STNMT QLĐ ngày 7-1-2019.

Nội dung các báo cáo trên là: Khu đất có tổng diện tích là 54.119m2 tại phường An Lạc, quận Bình Tân đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định thu hồi và giao đất cho Công ty dịch vụ phát triển đô thị thuộc Sở Xây dựng (nay là Công ty Cổ phần địa ốc Thủ Thiêm) để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và kinh doanh nhà ở (Quyết định số 695/TTg ngày 28-8-1997).

Dự án được UBND TP phê duyệt dự án đầu tư có tổng diện tích là 52.290 M2 (Quyết định số 1695/QĐ-UB-QLĐT ngày 30-3-1996). Năm 2000, Kiến trúc sư Trưởng Thành phố thuận điều chỉnh quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng của dự án tỷ lệ 1/500 thì dự án có tổng diện tích là 54.119m2 (Công văn số 5006/KTST-ĐB2 ngày 27-4-2000).

Thực tế hiện nay dự án có tổng diện tích là 52.072 m2 giảm 2.046,9 m2 so với quyết định của Thủ tướng và quy hoạch đã được phê duyệt. Nguyên nhân là do trong quá trình triển khai thực hiện, dự án gặp vướng mắc do có sự chồng lấn ranh đất tại phía Bắc, phía Nam và phía Đông khu đất.



Sở TN-MT TP.HCM vừa có trả lời về dự án chồng lấn ranh nhiều năm nay. Ảnh: M.Q

Điều này dẫn đến việc chủ đầu tư tự điều chỉnh cắt khỏi ranh dự án 10 nền đất ở và điều chỉnh giảm một phần diện tích đối với 93 nền đất ở. Việc điều chỉnh này ảnh hưởng đến 103 nền đất nằm ngoài rìa dự án. Điều này dẫn đến thay đổi cơ cấu sử dụng đất của dự án.

Do đó, dự án nêu trên cần phải được điều chỉnh ranh đất tại quyết định giao đất để làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án. Việc điều chỉnh ranh đất nêu trên làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất.

Do đó theo quy định pháp luật đất đai, TP phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc điều chỉnh ranh đất trước khi Thành phố quyết định điều chỉnh Quyết định giao đất của Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Ngày 31-7-2017, UBND TP có Công văn số 3146 báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho Thành phố được điều chỉnh Quyết định giao đất số 695/TTg ngày 28-8-1997 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 25-11-2019, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 10805 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về dự án nêu trên.

Theo đó “UBND TP.HCM tiếp thu ý kiến các Bộ, rà soát quá trình thực hiện Dự án xây dựng Khu nhà ở cư xã Phú Lâm C mở rộng tại phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc điều Quyết định số 695/TTg ngày 28-8-1997 của Thủ tướng phải tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định các pháp luật về đất đai.”

Ngày 10-12-2017, Văn phòng UBND TP có Văn bản số 11504/VP-ĐT truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan với nội dung: “Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 10805/VPCP-CN nêu trên”.



Hiện chuyên viên thụ lý của Sở TN-MT đã tham mưu, soạn Văn bản trình UBNDTP giao các đơn vị liên quan kiểm tra, có ý kiến chuyên ngành theo chỉ đạo của UBND TP.