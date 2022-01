Bên cạnh hạ tầng không kém cạnh khu Đông, khu Nam còn giữ lợi thế môi trường sống trong lành và giá bất động sản vẫn còn “mềm”.



Phối cảnh khu biệt thự compound hạng sang ven sông The Mizuki, liền kề phía sau là khu căn hộ biệt lập Flora Panorama rục rịch ra mắt trong quý 1-1022.



“Chất xúc tác” phát triển đô thị

Đầu năm 2021, Sở Nội vụ TP.HCM đã công bố đề án nâng cấp huyện Nhà Bè và Bình Chánh lên quận trong giai đoạn 2021 - 2025. Đây được xem là bước đi phù hợp khi tốc độ đô thị hóa tại các địa phương này rất cao, diện tích đất nông nghiệp gần như không còn. Nếu được khoác chiếc áo cơ chế mới, Nhà Bè và Bình Chánh sẽ phát huy tối đa nguồn lực phát triển, giúp khu Nam bứt phá tương tự thành phố Thủ Đức.

Theo các chuyên gia, hưởng lợi nhiều nhất khi Nhà Bè, Bình Chánh lên quận chính là lĩnh vực bất động sản. Bởi các khu vực này chắc chắn sẽ được đầu tư hệ thống hạ tầng và các tiện ích xứng tầm trong thời gian sắp tới.

Trên thực tế, khu Nam đang có hàng loạt dự án hạ tầng được xúc tiến triển khai như mở rộng đường Nguyễn Hữu Thọ, xây dựng tuyến metro số 4, nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, cầu Thủ Thiêm 4, cầu Nguyễn Khoái, Vành đai 2... để kết nối tốt hơn nữa với trung tâm TP.HCM. Bên cạnh đó còn có các dự án tăng cường liên kết vùng như khép kín đường Vành đai 3 kết nối TPHCM - Đồng Nai - Bình Dương - Long An, xây dựng đường Vành đai 4, trục động lực TPHCM – Long An – Tiền Giang, mở rộng quốc lộ 50…

Mới đây, Sở Giao thông Vận tải đã báo cáo UBND TP.HCM về việc nghiên cứu dự án đường trên cao Bắc - Nam (từ nút giao Cộng Hòa - Trường Chinh đến đường Nguyễn Văn Linh). Với tổng vốn đầu tư khoảng 300.000 tỷ đồng, tuyến đường này sẽ kết nối với đường Vành đai 2, kết nối giữa khu vực nội thành và ngoại thành, các quận phía Bắc thành phố và khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Như vậy, không chỉ được thúc đẩy phát triển bởi lộ trình lên quận của Bình Chánh, Nhà Bè, khu Nam còn được đầu tư tạo sự đột phá về hạ tầng. Đây sẽ là “chất xúc tác” cực tốt dành cho thị trường bất động sản. Thời gian qua, khu Nam đã có nhiều dự án khu đô thị với quy hoạch hiện đại và đồng bộ được phát triển như Phú Mỹ Hưng, Zeitgeist, Mizuki Park, Hiệp Phước… Các dự án này đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo đô thị khu Nam, thu hút đông đảo cư dân đến sinh sống. Khi Nhà Bè, Bình Chánh phát triển hoàn chỉnh, việc ra đời của một thành phố mới tại khu Nam tương tự Thủ Đức là hoàn toàn khả thi.

Thị trường bất động sản “đón sóng”

Từ đầu năm 2021, trong khi thị trường khu Đông có xu hướng phát triển ra các đô thị vệ tinh tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu thì nhiều nhà đầu tư bắt đầu quay về khu Nam. Điều này được giới kinh doanh bất động sản lý giải do khu Nam liền kề trung tâm TP.HCM, hạ tầng kết nối tốt, tiện ích đa dạng và thị trường phản ánh khá sát giá trị thực. Như vậy, nhà đầu tư sẽ có biên độ lợi nhuận tốt và an toàn hơn khi “xuống tiền”. Nhiều người đang có nhu cầu mua nhà ở cũng đánh giá cao môi trường sống trong lành của khu Nam khi mật độ cây xanh và sông rạch dày đặc. Hệ thống tiện ích tại đây cũng dày đặc như các trung tâm thương mại SC Vivo City, Crescent Mall, Lotte Mart, Bệnh viện FV, Viện Tim Tâm Đức, Đại học RMIT, Đại học Tôn Đức Thắng, Trung tâm Triển lãm – Hội nghị SECC…

Phối cảnh khu căn hộ Flora Panorama chuẩn bị bị được Nam Long giới thiệu ra thị trường.



Hiện nay, một loạt dự án đang được chủ đầu tư chào bán tại khu Nam tạo nên không khí giao dịch khá sôi động. Trong đó gồm những cái tên như Phú Mỹ Hưng, Hưng Lộc Phát, Gotec Land, Keppel Land… Đặc biệt, Tập đoàn Nam Long giới thiệu cùng lúc hai phân khu tọa lạc trong khu đô thị tích hợp Mizuki Park quy mô 26 ha trên trục đại lộ Nguyễn Văn Linh.

Đầu tiên là khu biệt thự The Mizuki giới hạn chỉ 39 biệt thự hạng sang thiết kế độc đáo theo phong cách Zen kết hợp Tropical mang đến nhiều cảm xúc. The Mizuki nằm trong compound với nhiều tiện ích độc đáo như 2 câu lạc bộ sang trọng; hồ bơi người lớn và trẻ em; phòng gym, spa; vườn BBQ và phòng tiệc riêng cho các gia đình; khu thể thao ngoài trời; công viên nội khu gần 3.600 m2 và công viên ven sông rộng 3.100 m2… The Mizuki cũng là phân khu có vị trí đẹp nhất của Mizuki Park khi bao quanh bởi sông nước với bến thuyền Marina liền kề compound.

Dự án thành phần kế tiếp của Mizuki Park mà Nam Long chuẩn bị công bố là khu căn hộ biệt lập Flora Panorama. Đây cũng là dòng sản phẩm hút khách của Nam Long mà nhiều khách hàng mua để ở mong chờ.

Flora Panorama gồm ba block với khoảng 400 căn hộ từ 1-3 phòng ngủ sở hữu “view” cực kỳ lý tưởng ra sông, quảng trường Marina… và “city view” toàn cảnh quy hoạch khu đô thị với hệ thống công viên và kênh đào rộng lớn. Đặc biệt, là phiên bản nâng cấp cao cấp nhất của dòng condominium Flora nên ngoài vị trí ưu tiên đặc biệt trong quy hoạch, Flora Panorama còn được Nam Long và các nhà đầu tư Nhật Bản nâng cấp khá nhiều về thiết kế cũng như vật liệu xây dựng, hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ cho khách hàng.

Từ khi công bố vào năm 2017, đến nay Mizuki Park đã hoàn thành và bàn giao hơn 2.000 sản phẩm căn hộ dòng Flora, nhà phố và biệt thự dòng Valora cho khách hàng. Một loạt tiện ích cao cấp cũng đã được đưa vào vận hành phục vụ cư dân. Điều này vừa mang lại không gian sống hoàn chỉnh cho các dự án thành phần của khu đô thị, vừa làm gia tăng giá trị nhanh chóng cho tài sản của các nhà đầu tư.