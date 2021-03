Sun Grand City Hillside Residence: ‘Cao độ’ của thịnh vượng

Khát vọng đô thị tầm cỡ quốc tế



Kinh nghiệm quy hoạch thành công trên thế giới cho thấy: Những tòa nhà cao tầng đan xen cùng những dãy biệt thự ôm trọn đường bờ biển thơ mộng luôn trở thành biểu tượng cho một thành phố đáng sống và nghỉ dưỡng. Từ đó, các tiện ích hiện đại dần được đắp bồi, hoàn thiện. Những lớp cư dân trẻ bắt đầu tìm đến để đầu tư, kinh doanh, an cư, lập nghiệp, kiến tạo nên phần “hồn” của một đô thị hiện đại.

Diện mạo đô thị Phú Quốc đang tiệm cận chuẩn mực quốc tế.



Với Phú Quốc, mang trên vai sứ mệnh thành phố biển đảo đầu tiên, các khu vực đô thị nơi đây không chỉ cần được làm mới về diện mạo mà còn đòi hỏi liên tục “tiến hóa” để đáp ứng đa dạng chức năng từ sống, nghỉ dưỡng tới làm việc, đầu tư kinh doanh…

Để đạt mục tiêu phát triển đó, theo các chuyên gia, Phú Quốc cần rút kinh nghiệm từ tình trạng các đô thị phát triển nóng theo kiểu “vết dầu loang” để hướng tới một quy hoạch xứng tầm nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của đảo Ngọc. Đến nay, Phú Quốc đã đạt những thành công bước đầu khi hình thành một số vùng đô thị tập trung, tiêu biểu phải kể tới khu vực phía Nam, với tâm điểm là phường An Thới của thành phố hiện nay.

Tại đây, với sự góp mặt của các tập đoàn hàng đầu, Nam đảo đã sở hữu hàng trăm công trình du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí tầm cỡ quốc tế. “Với vị thế là nhà đầu tư chiến lược, Sun Group đã và đang phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước để quy hoạch, để phát triển đô thị tại Nam đảo. Chúng tôi sẽ phát triển các khu đô thị thấp tầng và cao tầng, các tổ hợp dịch vụ thương mại… áp dụng quy hoạch tiên tiến và chắt lọc tinh hoa kiến trúc thế giới như kiến trúc Địa Trung Hải hay đô thị phức hợp”, bà Nguyễn Ngọc Thuý Linh - Phó Tổng Giám đốc Thường trực Sun Property Group (thành viên Sun Group) cho biết.

Với chiến lược dài hơi hướng tới mô hình đô thị văn minh tầm cỡ quốc tế, sự xuất hiện của dự án phức hợp Sun Grand City Hillside Residence tại Nam đảo nhận được sự ủng hộ lớn của người dân bản địa cũng như mức độ quan tâm mạnh mẽ của giới đầu tư.

Cần những quy hoạch “đắt giá”

Mặc dù đô thị hóa được xem là quá trình tất yếu, lịch sử chỉ ra rằng việc đô thị hóa theo chiều sâu mới là chìa khóa dẫn tới các đô thị văn minh ở châu Âu và Hoa Kỳ.

Khái niệm đô thị hóa theo chiều sâu nói lên sự đô thị hóa nhiều mặt quan trọng trong đời sống xã hội, đặc biệt về chất lượng sống. Trong đó, sự tập trung dân cư về một vùng đô thị với chức năng đa dạng là hướng đi không thể bỏ qua. Các tòa cao ốc, vì vậy, đóng vai trò quan trọng để làm nên đô thị đảo.

Sun Grand City Hillside Residence sẽ khởi đầu cho hành trình vươn mình của đảo Ngọc.



Tại Nam đảo Phú Quốc, Sun Grand City Hillside Residence là khởi đầu cho hành trình vươn mình của đảo Ngọc. Tọa lạc cạnh ga đi cáp treo Hòn Thơm (Sun World Hon Thom Nature Park) – điểm du lịch hút khách bậc nhất đảo Ngọc, Sun Grand City Hillside Residence là một phần của quần thể “thị trấn Địa Trung Hải” rộng gần 40 ha do Sun Group kiến tạo. Không quá khi nói rằng, trong khi Nam đảo là tâm điểm của thành phố mới Phú Quốc, thì “thị trấn Địa Trung Hải” là tâm điểm của Nam đảo. Tương lai không xa, “thị trấn Địa Trung Hải” sẽ trở thành trung tâm mới của Phú Quốc - thành phố trẻ đang vươn mình trở thành đô thị đa chức năng: sống, kinh doanh, nghỉ dưỡng.

Quy mô Sun Grand City Hillside Residence gồm 4 phân khu, trong đó 3 phân khu cao tầng là The Hill, The Sky, The Sea và phân khu thấp tầng The Center, tất cả đều hưởng lợi từ hệ thống hơn 60 tiện ích vô cùng đồ sộ và đặc sắc của “thị trấn Địa Trung Hải”. Đó là tháp đồng hồ cao 75 m màu đỏ rực, lấy ý tưởng từ biểu tượng St. Mark's Campanile của Italy; tổ hợp giải trí Central Village, quảng trường Hillside… hay bể bơi vô cực cùng bãi biển xinh đẹp ôm trọn dự án.

Các tòa tháp cao tầng được xây dựng trên đồi hướng tầm nhìn ra đại dương rộng lớn và toàn cảnh thành phố đảo sôi động, giàu có. Trong nay mai sẽ mở ra cộng đồng sinh sống và kinh doanh dịch vụ du lịch thịnh vượng ở một trong những điểm du lịch hút khách nhất khu vực Đông Nam Á, đưa nơi đây thành điểm đến đầu tư – nghỉ dưỡng – sống vượt trội.

Có những dự án tiên phong như Sun Grand City Hillside Residence, nền móng cho một thành phố Phú Quốc văn minh trong tương lai sẽ sớm được tạo lập. Tới đầu năm 2022, du khách và người dân Phú Quốc đã có thể ngắm nhìn hình hài hoàn thiện của các tòa tháp cao tầng hiện đại, lung linh bên bờ biển xứ đảo, khởi đầu cho một chu kỳ thịnh vượng mới ở Phú Quốc.