Sun Grand City New An Thoi đáng giá ra sao?

Quy hoạch đồng bộ mang tính đột phá của Sun Grand City New An Thoi biến nơi đây trở thành khu đô thị đáng giá, không chỉ để ở mà còn kinh doanh đắc lợi tại thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam.



Khu phố kiểu mẫu

Trên thế giới, đặc biệt tại châu Âu, mô hình quy hoạch thành phố “superblocks” với những khối nhà có chiều cao tương đồng nằm san sát trên các con đường cắt nhau vuông góc, tạo thành những khu phố như ô bàn cờ được áp dụng rất phổ biến. Cách quy hoạch này giúp khai thác tối đa diện tích đất sử dụng, tạo ra nhiều không gian công cộng cho người dân vui chơi, dạo bộ, mua sắm ở các con phố sầm uất.

Tại Phú Quốc - thành phố biển đảo tương lai, Sun Grand City New An Thoi chính là khu đô thị tiên phong ứng dụng cách quy hoạch đô thị văn minh này. Đón đầu quy hoạch trở thành phường phía Nam của thành phố đảo cũng như để tận dụng quỹ đất vàng hiếm hoi nằm trong số 6% quỹ đất ở đô thị của Phú Quốc, chủ đầu tư Sun Group đã quy hoạch Sun Grand City New An Thoi theo dạng “super block”. Những tuyến đường lớn như trục đại lộ Gateway, đại lộ New An Thoi, được coi như “xương sống” của cả khu đô thị. Trong khi đó, những tuyến đường “xương sườn” khác được quy hoạch đồng bộ, bài bản tạo nên những khối nhà vuông vức như ô bàn cờ.

Cùng với đó là các hạng mục tiện ích công cộng như công viên, quảng trường nằm xen kẽ trong các khu phố. Với mục tiêu biến Sun Grand City New An Thoi thành khu đô thị kiểu mẫu tại đảo Ngọc, chủ đầu tư quy hoạch tới 4 công viên chủ đề phân bố khắp khu đô thị. Trong đó phải kể đến 2 công viên lớn nhất là Seta và Limoni đã khai trương, hiện đang là điểm vui chơi, giải trí và thư giãn yêu thích của cư dân An Thới.

Chưa kể một số ô đất “đầu thừa đuôi thẹo” cũng được tận dụng tối đa để trở thành những vườn hoa, công viên nhỏ xinh, đúng như cách mà người Pháp đã làm khi quy hoạch khu phố cũ tại Hà Nội. Nhờ đó, cư dân sẽ có cảm giác bước chân xuống phố là công viên, hòa mình vào thiên nhiên thuần khiết ngay trong lõi của khu đô thị sầm uất.

Sắp tới, các tiện ích cần thiết cho một khu đô thị kiểu mẫu như trường học, bệnh viện, bãi đậu xe… sẽ tiếp tục được bổ sung tại Sun Grand City New An Thoi. Khi ấy, chắc chắn nơi đây sẽ trở thành nơi đáng sống của cư dân Phú Quốc và đáng để kinh doanh lâu dài của giới đầu tư.

Tối ưu hóa hoạt động kinh doanh

Án ngữ ngay giao lộ vàng của hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng Sun Group, nơi tiếp đón dòng lưu chuyển của du khách từ bờ Đông – tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp Bãi Kem sang bờ Tây – tổ hợp vui chơi giải trí “thị trấn Địa Trung Hải” Primavera và cáp treo Hòn Thơm, Sun Grand City New An Thoi ngay khi vận hành đã đón trọn dòng khách khổng lồ.

Quy hoạch ô bàn cờ là chuẩn quy hoạch của những tuyến phố mua sắm sầm uất trên thế giới.



Quy hoạch ô bàn cờ thông minh đáp ứng chuẩn quy hoạch của những tuyến phố mua sắm sầm uất trên thế giới, đưa khu đô thị này trở thành điểm kinh doanh đắc lợi, bên cạnh lợi thế về sở hữu hay an cư lâu dài. Mỗi căn shophouse đều có từ 3-5 tầng, với 2-3 mặt tiền thoáng rộng, phù hợp với nhiều loại hình kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh lưu trú hay khai thác dịch vụ như quán ăn, tiệm cà phê, cửa hàng làm đẹp, chăm sóc sức khỏe…

Mỗi căn shophouse từ 3-5 tầng, với 2-3 mặt tiền thoáng rộng, phù hợp kinh doanh dịch vụ lưu trú hoặc nhà hàng, spa...



Nằm trong khu đô thị được quy hoạch bài bản như Sun Grand City New An Thoi, mỗi shophouse đều được hưởng lợi nhờ hệ thống vỉa hè rộng rãi, thoáng mát, tạo điều kiện cho khách du lịch tản bộ, dạo chơi trên từng con phố. Việc để xe của khách trước khi vào mua sắm, trải nghiệm cũng rất thuận tiện, dễ dàng, không gây ảnh hưởng tới giao thông - đây là điều không phải khu đô thị nào cũng làm được, nhất là với quỹ đất ở quý hiếm hơn vàng như tại Phú Quốc.



Có thể nói, quy hoạch của Sun Grand City New An Thoi là sự tương thích giữa kinh nghiệm thế giới và đặc thù, thế mạnh của thành phố đảo Phú Quốc. Nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm mua sắm sầm uất hàng đầu tại An Thới, một điểm trải nghiệm dịch vụ không thể bỏ qua của du khách trong bối cảnh Phú Quốc bước vào mùa đẹp nhất năm.

Chưa kể, đón thời điểm Phú Quốc lên thành phố (1-3-2021), mô hình quy hoạch đáp ứng các tiêu chí an cư – kinh doanh – giải trí như Sun Grand City New An Thoi sẽ là chuẩn mực cho quy hoạch đô thị tới đây của thành phố đảo.