Nhu cầu tìm mua đất Bà Rịa-Vũng Tàu tăng mạnh Theo báo cáo thị trường tháng 10 của batdongsan.com.vn, dẫn đầu thị trường các tỉnh phía Nam là Bà Rịa-Vũng Tàu với nhu cầu tìm mua nhà tăng gần 74%. Là địa phương chịu ảnh hưởng dịch nghiêm trọng không kém TP.HCM, Bình Dương đang có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ khi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư được kiểm soát hiệu quả, lượng quan tâm tìm mua nhà, đất tại tỉnh này tăng gần 69% trong tháng qua. Nhu cầu mua tại Bình Dương phần lớn vẫn rơi vào loại hình nhà phố và căn hộ tầm trung. Trong khi tại Đồng Nai, sức mua BĐS cũng tăng hơn 65% và tập trung vào dòng sản phẩm đất nền, nhà phố, biệt thự tại các khu đô thị và dự án lớn ở Biên Hòa, Long Thành. Long An cũng là thị trường có mức tăng tốt so với bốn tỉnh vệ tinh của TP.HCM trong tháng vừa qua. Nhu cầu tìm mua nhà, đất tại Long An tăng 64% so với tháng trước.