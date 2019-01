Thay áo mới cho ngôi nhà ngày Tết

Anh Minh Tuấn (Gò Vấp, TP.HCM) chia sẻ mỗi năm khi Tết nguyên đán gần kề anh đều huy động cả nhà tập trung dọn dẹp, trang trí nhà cửa trong ngoài… “Làm sao để không phải sửa sang nhiều mà trong nhà vẫn có không khí mới mẻ của mùa xuân thật là hao tâm tổn sức” - anh nói vui.



Không gian trong nhà

Cũng như nhiều người, anh Tuấn mong muốn ngày Tết trong nhà được bài trí theo truyền thống văn hóa Việt, vừa ấm cúng vừa mang ý nghĩa may mắn. Theo ThS văn hóa học Nguyễn Thị Lệ Hằng, đối với người Việt điều quan trọng đầu tiên vào dịp năm mới chính là bài trí bàn thờ tổ tiên.

“Quan niệm của người Việt là Đông bình Tây quả, nghĩa là phía Đông bàn thờ chưng bình, phía Tây chưng quả. Người miền Nam thì thích bình hoa mai hoặc hoa vạn thọ với hàm ý cầu chúc toàn gia trường thọ, may mắn; mâm quả thường chọn bưởi, dừa, đu đủ, xoài…, đặc biệt không chưng chuối trên bàn thờ vào ngày Tết” - bà Hằng nói.

Theo chuyên gia trang trí nội thất Đặng Quang Hùng, phòng khách ngày Tết không thể thiếu một bình hoa rực rỡ. Hoa dùng cho ngày Tết nên chọn loài có màu sắc tươi sáng như đồng tiền, thược dược, lay ơn, lan…

“Bình hoa là điểm nhấn đẹp cho bàn tiếp khách nhưng nhiều gia đình lại chọn bình quá to trong khi mặt bàn lại nhỏ hoặc ngược lại. Sự phù hợp về tỉ lệ, cân xứng với các đồ vật khác như hộp mứt, đĩa trái cây sẽ khiến mọi thứ hài hòa hơn” - ông Hùng nói.

Một chuyên gia phong thủy khuyến cáo ngày Tết các gia đình thường thắp nhang nhiều nên không khí có phần nóng nực. Do đó, gia chủ nên bỏ bớt những vật dụng không cần thiết để tránh gây vướng víu và làm không khí thêm bí bách, thiếu thoải mái. “Thay những bức tranh mới sáng sủa, tươi tắn trên tường cũng rất hiệu quả để tạo nét mới cho ngôi nhà. Tường nhà nên sơn lại màu phù hợp với sở thích của gia chủ, không nên để màu tường quá cũ, thấy rõ vết nứt,…” - vị này nói.

Ngoài ra, yếu tố quan trọng nhất chính là vệ sinh nhà cửa thật sạch sẽ. Không gian thoáng đãng mới đón được vận khí tốt vào nhà.



Gia chủ có thể chọn một chậu đào, mai hoặc quất để đón may mắn vào nhà trong năm mới. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cây kiểng may mắn cho ngoại thất

Chuyên gia trang trí nội thất Đặng Quang Hùng tư vấn, không gian bên ngoài mỗi ngôi nhà cũng cần được sửa sang để đón sinh khí và tài lộc tự nhiên. Ông gợi ý bốn loài cây may mắn nên lựa chọn là mai, đào, vạn thọ và quất. Đây là bốn loài cây cảnh đại diện cho sự bình an, hạnh phúc, sung túc và may mắn. Một loài cây nữa cũng rất được ưa chuộng trong ngày Tết là cây sung với ý nghĩa sung túc cả năm.

Nếu gia đình có sẵn nhiều cây cảnh thì đầu năm mới nên cắt tỉa cành lá cho gọn gàng, tránh năm mới mà cây rụng lá nhiều. Trong một khoảng sân rộng sẽ không gì bằng đặt một bộ bàn ghế nhỏ dưới một cây dù hoặc tán cây lớn để tiếp khách, vừa thoải mái, phong nhã, lại tận hưởng được không khí mùa xuân tươi mát, ấm áp bên nhau.

Một xu hướng được nhiều người áp dụng hiện nay là trang trí hoa bên ngoài cửa sổ. Có thể chọn những loại chậu hoa có nhánh rủ xuống như hoa hải đằng, mười giờ, hoa lan… treo nơi cửa sổ để tạo vẻ lãng mạn, tao nhã, nhẹ nhàng cho khung cửa nhà bạn.

Chỉ cần vài cách thức đơn giản như trên là ngôi nhà bạn trông đã hoàn toàn mới mẻ, bắt mắt trong ngày xuân mới.