Là đơn vị chuyên thiết kế các công trình biểu tượng quy mô lớn với giá trị lên tới hàng chục tỷ đô tại London, New York, Sydney, Hong Kong, Foster + Partners hứa hẹn sẽ kiến tạo The Global City thành một khu đô thị toàn cầu hiện đại, văn minh và sôi động - một “downtown” mới (trung tâm thứ hai) của TP.HCM.

Ông Youssef Akila, Giám đốc Khối Thiết kế Masterise Homes (phải) và ông Toby Blunt, Đối tác cấp cao của Foster + Partners tham gia lễ ký kết hợp tác chiến lược để phát triển khu đô thị tiêu chuẩn quốc tế tại trung tâm TP.HCM.



Ngày 22-2 tại Luân Đôn (Anh), Masterise Homes đã ký kết hợp tác chiến lược với đơn vị kiến trúc hàng đầu thế giới Foster + Partners để phát triển The Global City - dự án khu đô thị đầu tiên của nhà phát triển bất động sản này với quy mô 117,4 ha. Foster + Partners sẽ đảm nhận tư vấn kiến trúc đồng bộ cho The Global City, đưa ra các giải pháp thiết kế tiên tiến và bền vững để tạo ra một thành phố toàn cầu đích thực, đúng như tên gọi của dự án. Thông qua việc hợp tác với đơn vị thiết kế kiến trúc với quy mô toàn cầu và từng giành nhiều giải thưởng kiến trúc quốc tế, Masterise Homes thể hiện tầm nhìn phát triển The Global City thành một khu đô thị tiêu chuẩn quốc tế - một “downtown” mới (trung tâm thứ hai) của TP.HCM.

Foster + Partners là một trong những tên tuổi nổi tiếng và danh giá nhất trong giới kiến trúc trên thế giới. Được thành lập năm 1967, công ty này trong suốt 5 năm qua đã tiên phong xu hướng thiết kế bền vững trong kiến trúc và xây dựng đô thị thông qua hàng loạt dự án, từ quy hoạch tổng thể, đến văn phòng, các công trình văn hóa, cơ sở hạ tầng và công nghiệp quy mô lớn. Foster + Partners đã kiến tạo nên nhiều công trình biểu tượng của kiến trúc thế giới như tòa tháp Hearst Tower tại New York, tòa tháp "The Gherkin" tại London và sân bay quốc tế Hong Kong. Norman Foster - kiến trúc sư sáng lập công ty, là người giành được những giải thưởng danh giá nhất trong ngành kiến trúc, trong đó có Giải thưởng kiến trúc Pritzker, Giải Praemium Imperiale cho lĩnh vực kiến trúc tại Nhật Bản, Huy chương vàng Hoàng gia RIBA và Huy chương vàng AIA.

Ông Youssef Akila, Giám đốc Khối Thiết kế Masterise Homes chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi hợp tác với một trong nhưng tên tuổi lớn nhất thế giới trong ngành kiến trúc và thiết kế để hiện thực hóa tầm nhìn của chúng tôi với khu đô thị The Global City. Với sự tương đồng về định hướng và tầm nhìn giữa Foster + Partners – một đơn vị thiết kế cam kết không ngừng hướng tới sự bền vững, các dự án xanh và Masterise Homes – đơn vị phát triển bất động sản cam kết kiến tạo các dự án biểu tưởng được công nhận trên toàn thế giới, xây dựng các cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại và thúc đẩy sự bền vững trong thị trường bất động sản, đây là một mối quan hệ hợp tác cộng hưởng tự nhiên. The Global City là dự án khẳng định tầm nhìn của nhà phát triển bất động sản quốc tế - Masterise Homes trong việc tiên phong mang các chuẩn mực bất động sản toàn cầu đến Việt Nam.”

The Global City được thiết kế và phát triển theo đúng xu hướng “New Urbanism - Chủ nghĩa Đại đô thị mới” của thế giới. Nơi đây sẽ trở thành một khu đô thị phức hợp đa dạng và hiện đại, với đầy đủ tiện ích toàn diện của một trung tâm thành phố trong tương lai bên cạnh diện tích nhà ở. Tọa lạc tại phường An Phú, thành phố Thủ Đức, siêu dự án này thừa hưởng kết nối thuận tiện đến các cao tốc, tuyến đường huyết mạch và tuyến metro của thành phố. Với quy mô 117,4 ha, dự án sẽ bao gồm các cấu phần cao tầng, thấp tầng, villa, nhà ở xã hội, tiện ích y tế và hành chính, một trung tâm thương mại hạng A diện tích 125,000 m2 và các tiện ích khác để tạo ra một khu đô thị phức hợp bền vững.

Ông Toby Blunt, Đối tác cấp cao của Foster + Partners, chia sẻ: “Đây sẽ là dự án khu đô thị đầu tiên của chúng tôi tại Việt Nam và chúng tôi rất hào hứng khi có thể mở rộng danh mục dự án nơi đây. Tầm nhìn và quy mô của dự án The Global City vô cùng ấn tượng và chúng tôi rất vinh hạnh khi được hợp tác với Masterise Homes trong dự án khu đô thị vô cùng độc đáo này. Đây sẽ là nơi tầm nhìn xa trông rộng của đơn vị phát triển dự án được hiện thực hóa với kinh nghiệm dày dặn của chúng tôi trong các dự án quy mô lớn, đem đến một đô thị toàn cầu độc đáo.”

Dự án The Global City trước đây được biết đến tên gọi Sài Gòn Bình An, đã chính thức về tay đơn vị phát triển mới là Masterise Homes vào tháng 01-2022. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ được hoàn thành trong 48 tháng.