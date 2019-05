Thuận An chuẩn bị lên thành phố, bất động sản tăng nhiệt

Vị trí giáp với TP.HCM và những thông tin sắp lên thành phố đã khiến giá nhà đất nhiều dự án tại thị xã Thuận An tăng mạnh. Theo các sàn giao dịch bất động sản (BĐS) tại đây, hiện nay giá đất nền, nhà phố có sổ hồng đều tăng từ 30-50% so với thời điểm đầu năm, có khu vực giá còn tăng cao hơn.

Ngoài ra, làn sóng dịch chuyển đầu tư ra vùng ven càng khiến cho thị trường bất động sản Thuận An trở nên hấp dẫn khách hàng có nhu cầu an cư và cả lẫn nhà đầu tư.

Đặc biệt, tỷ suất sinh lời vượt trội cùng tâm lý xem nhà gắn liền với đất mới là tài sản có giá trị nên phân khúc đất nền luôn được khách hàng quan tâm mạnh mẽ.



Giá nhà đất thị xãThuận An thu hút nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND thị xã Thuận An cho biết trong chương trình phát triển, chỉnh trang đô thị, Thuận An cơ bản đã đạt được tiêu chí đô thị loại 2. Nếu không có gì thay đổi thì năm 2020 thị xã Thuận An sẽ tiến lên thành phố.

Theo ông Tâm, là đô thị cửa ngõ của Bình Dương, Thuận An có vị trí tiếp giáp với TP.HCM và kết nối dễ dàng với Đồng Nai thông qua các tuyến đường Quốc lộ 13, đường tỉnh 743, đường cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn.

Mặt khác, với 3 khu công nghiệp (KCN VSIP, KCN Việt Hương, KCN Đồng An) và 2 cụm công nghiệp An Phú, An Thạnh cùng hơn 2.368 doanh nghiệp đang hoạt động, thị xã Thuận An đang thu hút đông đảo các chuyên gia, lao động trẻ nhập cư đến sinh sống và làm việc mỗi năm. Do đó, nhu cầu nhà đất tại đây là rất lớn.

Bà Phạm Thị Hường, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty TNHH quản lý đầu tư phát triển đô thị Việt Nam, cho biết nhu cầu nhà ở của người lao động khu vực Thuận An tăng cao khiến các dự án BĐS tại đây luôn trong tình trạng hút hàng. Hiện hai dự án Phú Hồng Đạt và Phú Hồng Khang của công ty này đang hút khách vì đáp ứng đầy đủ đòi hỏi của cư dân.

Cũng theo bà Hường, để dự án hút khách, doanh nghiệp phải tạo được chữ tín, luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định, chính sách của nhà nước. Bằng chứng, các dự án của công ty đều trao sổ hồng cho khách hàng trước thời hạn. Dự án có hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh, kết nối điện, đường, trường, trạm.