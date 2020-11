Tỉ lệ tiêu thụ căn hộ Bình Dương đạt mức “khủng”

Theo báo cáo tiêu điểm thị trường quý III-2020 của CBRE Việt Nam, chín tháng đầu năm 2020, thị trường Bình Dương ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ với số lượng căn hộ chào bán vượt 8.289 căn. Con số này tương đương TP.HCM. Không chỉ dẫn đầu về nguồn cung, Bình Dương còn giữ kỷ lục về tỉ lệ hấp thụ căn hộ.



Một dự án căn hộ tọa lạc ngay tại cổng chào tỉnh Bình Dương. Ảnh: MINH LONG

Cụ thể, với nguồn cung 8.289 căn được tung ra thì có 8.009 căn được tiêu thụ, đạt tỉ lệ 97%. Đây được xem là tỉ lệ hấp thụ căn hộ ấn tượng khi tại TP.HCM là 82% và Hà Nội là 69%. Đến quý IV, thị trường Bình Dương sẽ đón thêm gần 7.200 căn hộ nữa.

Các chuyên gia cho biết tỉ lệ hấp thụ căn hộ tại Bình Dương vượt trội là do thị trường này đang thiếu căn hộ cao cấp. Trong khi đó, với hơn 30 khu công nghiệp có quy mô 10.300 ha, Bình Dương hiện có hơn 50.000 chuyên gia nước ngoài cùng gần 1 triệu kỹ sư và lao động chuyên môn cao làm việc.

Để đáp ứng được nhu cầu cho các chuyên gia, Bình Dương cần hơn 30.000 căn hộ cao cấp. Tuy nhiên, 86% căn hộ tại Bình Dương thuộc phân khúc căn hộ trung cấp, số căn hộ cao cấp hiện chỉ đáp ứng chưa đến 20% nhu cầu nhà ở của các chuyên gia.

Thứ hai, vì cung không đáp ứng được cầu, căn hộ cao cấp tại Bình Dương hiện tại đang sở hữu tỉ suất lợi nhuận cho thuê khá tốt, trong đó Thuận An là địa phương liên tục dẫn đầu.

Theo dữ liệu của kênh batdongsan.com.vn, với các căn hộ 2-3 phòng ngủ, tại Dĩ An có giá cho thuê 5-10 triệu đồng/tháng, tại Thuận An có giá thuê 8-20 triệu đồng/tháng, tại Thủ Dầu Một có giá thuê 8-15 triệu đồng/tháng. Như vậy, với mức giá thuê căn hộ của Thuận An, nhà đầu tư có thể thu về tỉ suất lợi nhuận 8%-10%.

Thứ ba, Bình Dương là điểm đến an toàn số một trên thế giới trong đại dịch COVID-19. Đây còn là một trong ba địa phương hút vốn FDI lớn nhất Việt Nam với gần 1,8 tỉ USD trong chín tháng đầu năm. Làn sóng các tập đoàn nước ngoài đổ bộ vào Việt Nam khiến lượng chuyên gia nước ngoài tại Bình Dương tăng mạnh. Từ đó đẩy nhu cầu thuê căn hộ cao cấp lên cao khiến giá cho thuê ngày càng hấp dẫn.