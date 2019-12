Tiềm năng vàng du lịch từ chương trình nghệ thuật cao cấp

Du lịch Việt Nam những năm gần đây ngày càng được nâng tầm.



Điểm nhấn "Tinh hoa Việt Nam"

Không chỉ tận dụng lợi thế về những danh lam thắng cảnh có sẵn, những người làm du lịch đã bắt đầu biết lồng ghép văn hóa Việt Nam vào những tác phẩm nghệ thuật cao cấp để thu hút khách.

"Tinh hoa Bắc bộ" hay "Ký ức Hội An" và sắp tới là show "Tinh hoa Việt Nam" tại dự án Grand World Phú Quốc là ba trong số những show diễn nghệ thuật cao cấp giúp cho người xem cảm thấy mãn nhãn, mãn nhĩ và thực sự thăng hoa với âm thanh, ánh sáng, vũ đạo được lồng ghép một cách tinh tế.

"Tinh hoa Việt Nam" sẽ là điểm nhấn tại dự án Grand World Phú Quốc bởi sự kết hợp hoàn chỉnh, hoành tráng và đầy tinh tế giữa âm thanh, ánh sáng và vũ đạo.



Theo thông tin từ đơn vị vận hành, "Tinh hoa Việt Nam" tại Grand World Phú Quốc sẽ là show thực cảnh đỉnh cao tái hiện lại đầy đủ một Việt Nam với chiều dài văn hóa đặc sắc từ Bắc tới Nam và sẽ xứng tầm là niềm tự hào nghệ thuật của Việt Nam. Không chỉ có sân khấu hoành tráng, âm thanh, ánh sáng đỉnh cao, vũ đạo đẹp mắt và kịch bản hấp dẫn, "Tinh hoa Việt Nam" còn gây ấn tượng với khán giả bởi những đặc trưng văn hóa của người Việt Nam được lồng ghép khéo léo trong từng màn diễn.

Tiềm năng du lịch từ các chương trình nghệ thuật cao cấp

Thực tế cho thấy việc tổ chức những tác phẩm nghệ thuật trình diễn cao cấp hiện nay là cách hữu hiệu để nuôi dưỡng và phát triển du lịch một cách bền vững. Khách du lịch ngày càng có nhu cầu lớn trong thưởng thức nghệ thuật nên đất diễn của các show trình diễn như vậy cũng ngày một lớn, cũng là nguồn khai thác hiệu quả với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, làm thế nào để tạo nên những chương trình nghệ thuật “đến là phải xem” tại các vùng đất du lịch để thu hút khách hiệu quả, tạo tính sinh động cho các tour lại là một câu chuyện dài.

Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật dân gian Á Châu - NSƯT Hoàng Dùng từng nhận xét các chương trình nghệ thuật không chỉ làm cho tour du lịch trở nên sinh động và đa dạng hơn trong hành trình khám phá của du khách mà còn đem lại nguồn thu đáng kể cho các nghệ sĩ và chính những người làm du lịch. Ông cho biết tính trung bình mỗi ngày 1-2 ca diễn, mỗi ca có giá vé dao động 15-40 USD/người thì khoản tiền thu được từ hoạt động này cũng là một con số lớn.

Khách ở Grand World Phú Quốc sẽ được trải nghiệm chuỗi dịch vụ hoàn chỉnh nhất mà không dự án nào có được.



Theo NSND Hữu Từ, để có một chương trình du lịch gắn với thương hiệu du lịch quốc gia thì cần có sự đầu tư lớn, bài bản, sự hỗ trợ của cơ quan nhà nước và trên hết cần những doanh nghiệp đủ tâm, tầm để có thể cho ra mắt những show diễn “đến là phải xem” thu hút được nhiều khách du lịch trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, việc tạo ra show diễn “đến là phải xem” cần được tính toán song song với những yếu tố khác như nơi lưu trú, quần thể có nơi vui chơi, mua sắm của một dự án. Họa sĩ thiết kế mỹ thuật Đinh Công Đạt chia sẻ các show du lịch muốn thành công cần gắn liền với chuỗi quần thể về du lịch. Ngay cả những vở diễn lẫy lừng như của Cirque du Soleil cũng phải dựa vào các casino hoặc khu du lịch nào đó chứ không thể đứng một mình.

Có thể thấy Grand World Phú Quốc là dự án đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như nơi lưu trú, nơi vui chơi giải trí và đặc biệt có show diễn hoành tráng mang đặc trưng văn hóa Việt Nam phục vụ khách thích du lịch trải nghiệm văn hóa. Chắc chắn "Tinh hoa Việt Nam" sẽ là điểm nhấn quan trọng hút khách du lịch đến với Phú Quốc. Thực tế cũng đã chứng minh khi Phú Quốc càng hoàn thiện về hạ tầng, nơi lưu trú, dịch vụ thì khách du lịch càng gia tăng.

Năm 2019 chỉ riêng chín tháng đầu năm, khách du lịch đến Phú Quốc là hơn 3,9 triệu lượt, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm 2018, riêng khách nước ngoài tăng 28,3%. Do đó việc phát triển và đưa vào vận hành show "Tinh hoa Việt Nam" chắc chắn là cú hích cho du lịch Phú Quốc nói chung và là điểm nhấn quan trọng cho dự án Grand World Phú Quốc. Cũng giống như show "Ký ức Hội An", "Tinh hoa Việt Nam" sẽ là điểm hẹn văn hóa mới được khách du lịch trong nước và quốc tế mong chờ “đến là xem” khi đi du lịch Phú Quốc.