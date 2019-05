Trải nghiệm tiện ích tầng cao: Lựa chọn hoàn mỹ

Opal Boulevard – Khu căn hộ cao cấp mới nhất trên trục đường Phạm Văn Đồng với tổ hợp tiện ích phong phú, năng động hứa hẹn sẽ mang đến một không gian sống lý tưởng cho các cư dân hiện đại.



Xu hướng lựa chọn nhà ở hiện nay

Năm 2018 có đến 94,2% tổng sản phẩm dự án nhà ở được phát triển tại TP.HCM thuộc về phân khúc căn hộ (số liệu từ Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam). Theo đó, nhu cầu sở hữu các căn hộ chung cư với tiện ích đầy đủ, an ninh, sạch sẽ, giao thông thuận tiện được các chuyên gia dự đoán sẽ tiếp tục là xu hướng chọn nhà trong tương lai.

Khảo sát cho thấy, so với loại hình nhà đất, căn hộ chung cư có nhiều ưu điểm về mức giá hợp lý, có nhiều chính sách tài chính hỗ trợ người mua, thường gần các trục đường chính, môi trường trong lành và sạch sẽ, an ninh, có hệ thống bảo vệ chuyên nghiệp và đội ngũ quản lý tốt… Bên cạnh đó, đa số các căn hộ tầm trung cao cấp trở lên đều tích hợp nhiều tiện ích sống phục vụ các nhu cầu sinh hoạt giao lưu, giải trí, thể thao nâng cao sức khoẻ... Đây cũng là tiêu chí rất quan trọng được khách hàng đầu tư lẫn an cư ưu tiên hàng đầu khi đưa ra quyết định mua căn hộ.

Opal Boulevard - Nơi hội tụ các tiện ích tầm cao đẳng cấp

Opal Boulevard sở hữu vị trí giao thương chiến lược khi tọa lạc ngay trên trục đường vàng Phạm Văn Đồng – một trong những con đường nội đô đẹp nhất TP.HCM. Cư dân sinh sống tại đây chỉ mất 15 phút để di chuyển tới sân bay Tân Sơn Nhất hay có thể đi vào trung tâm thành phố chỉ trong vòng 20-30 phút.

Điểm nhấn của Opal Boulevard là sự hội tụ của 25 tiện ích tầm cao thời thượng được bố trí trên tầng 4 của mỗi tháp, tạo thành 2 khu tiện ích riêng biệt cho từng tòa tháp giúp cư dân dễ dàng thụ hưởng các giá trị sống thượng lưu ngay trước cửa nhà.

Hồ bơi được thiết kế thành 2 khu gồm hồ bơi người lớn và trẻ em sẽ mang đến cho cư dân những phút giây thư giãn lý tưởng khi thả mình trong làn nước xanh mát, ngắm nhìn vẻ đẹp rạng ngời của đất trời lúc bình minh, hay thưởng thức ly cocktail tuyệt hảo bên bờ hồ với bạn bè và nghe nhạc du dương ngắm nhìn thành phố về đêm lên đèn lung linh huyền ảo.

Hồ bơi tại tầng 4 của mỗi tòa tháp



Với mong muốn giúp cư dân tăng cường sức khỏe, sự dẻo dai mang lại tinh thần minh mẫn, sảng khoái, nâng cao hiệu quả trong học tập và làm việc, Opal Boulevard được đầu tư trang bị các khu tập gym, yoga hiện đại, đường chạy bộ ngoài trời, khu vực leo núi trẻ em…

Sống yêu vận động thực sự là tinh thần của những cư dân Opal Boulevard trẻ năng động trong việc rèn luyện sức khỏe, phát triển sự nghiệp và xây dựng đất nước giàu mạnh.

Một điểm nhấn khác biệt nữa của dự án là vườn ươm tri thức được thiết kế với mục tiêu kiến tạo không gian trau dồi kiến thức, khơi dậy niềm đam mê đọc sách nhằm góp phần tạo nên cộng đồng dân cư văn minh và tri thức. Tại vườn tri thức, chủ đầu tư sẽ bố trí bàn ghế trong không gian mở, rộng rãi, tạo điều kiện tốt nhất để cư dân, trẻ em có thể thưởng thức từng quyển sách hay, lan tỏa niềm đam mê đọc sách nhằm góp phần phát triển một thế hệ trẻ trưởng thành cả về trí tuệ và nhân cách.

Bên cạnh các tiện ích đẳng cấp được đầu tư ở tầng 4, dự án còn bố trí thêm nhiều tiện ích khác trong khuôn viên như sảnh đón khách sang trọng, khu mua sắm, siêu thị mini, khu BBQ, nhà trẻ, đường nội bộ… giúp cư dân có những buổi tụ họp cuối tuần bình yên bên gia đình hay thoải mái tản bộ trên các con đường nội khu của dự án.

Công viên nội khu rợp bóng cây



Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ 0964 355 355 hoặc truy cập https://www.opalboulevard.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết về dự án.