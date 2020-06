Trải nghiệm tổ hợp tiện ích trên đỉnh tòa cao ốc St. Moritz

Không chỉ sở hữu vị trí đẹp, tầm nhìn riêng tư, thoáng đãng, dự án St.Moritz còn mang đến cho cư dân không gian thư giãn độc đáo với các tiện ích đẳng cấp và hưởng thụ vẻ đẹp toàn thành phố từ trên cao.

Dự án St.Moritz mang đến cho cư dân không gian thư giãn độc đáo. Ảnh: DXG



Tòa cao ốc căn hộ và văn phòng hạng sang St. Moritz cung cấp 103 căn hộ và 63 mặt bằng văn phòng, có tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn, bán đảo Thanh Đa hoặc tuyến đường Phạm Văn Đồng.

Tiêu chuẩn sống mới của cư dân hiện đại

Báo cáo gần đây của Savills Việt Nam cho thấy, phân khúc khách hàng cao cấp có xu hướng ngày càng ưa chuộng các dự án quy mô vừa phải, riêng tư với đầy đủ tiện ích chất lượng cao. Các căn hộ gần các tiện ích công cộng cũng như thuận tiện di chuyển sẽ được nhiều người lựa chọn. Phong cách này thể hiện ở khắp các đô thị lớn trên thế giới và dần trở thành một chuẩn mực chung trong việc lựa chọn không gian sống của cư dân thành đạt.

Các tiện ích hướng tới nhu cầu giải trí, sinh hoạt giao lưu cộng đồng hoặc thể thao nâng cao sức khỏe của mỗi tòa nhà cũng rất được đề cao. Việc tích hợp những tiện ích này ngay trong tòa nhà giúp cư dân vừa tiết kiệm thời gian di chuyển, vừa tạo môi trường sống tiện nghi, năng động lại vừa kết nối thành cộng đồng văn minh, hiện đại.

Xây dựng theo tiêu chuẩn khách sạn cao cấp, dự án St. Moritz mang đến cơ hội trải nghiệm "sống kép", vừa có không gian riêng tư, yên tĩnh trong khu phức hợp riêng biệt, vừa có thể dễ dàng hòa vào nhịp sống náo nhiệt của đại lộ Phạm Văn Đồng kề bên, một bước đến khu giải trí, mua sắm sầm uất và sôi động xung quanh.

Tại đây, chủ đầu tư đã thiết kế tới 3 thang máy phục vụ cho 103 căn hộ được bố trí từ tầng 10 tới tầng 19. Với tỉ lệ 34 căn hộ/ thang máy, mật độ xây dựng chỉ 42%, dự án đang vượt tiêu chuẩn của một căn hộ hạng A theo phân hạng của Bộ Xây dựng về quy hoạch thiết kế.

Chuỗi tiện ích tầm cao trên tầng 20

Điểm nhấn của dự án chính là toàn bộ tiện ích được tập trung trên đỉnh của tòa nhà, hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào và náo nhiệt của phố thị bên dưới. Tại độ cao này, cư dân khi sử dụng có thể tận hưởng bầu không khí tự nhiên cũng như tầm nhìn thoáng đãng ra sông Sài Gòn và đại lộ Phạm Văn Đồng.

“Nhằm mang đến trải nghiệm khác biệt cho cư dân, St. Moritz tập trung toàn bộ các tiện ích phục vụ cư dân tại tầng cao nhất của tòa nhà, tạo thành một thế giới tiện nghi nghỉ dưỡng đỉnh cao” - đại diện thiết kế chủ đầu tư chia sẻ.

Bất kỳ cư dân nào đều có thể tìm thấy "mảnh trời" cho riêng mình trên tầng cao nhất của tòa cao ốc cùng những tiện ích 5 sao bao gồm sân mini golf, khu BBQ, khu sinh hoạt chung, khu tắm nắng, hồ bơi, phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em…

Được chia làm 2 hồ lớn/nhỏ với độ nông/sâu khác nhau, khu vực hồ bơi vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng cũng như đảm bảo độ an toàn cho mọi lứa tuổi. Với thiết kế lan can kính, hồ bơi vô cực của St. Moritz vừa có được khung cảnh đẹp nhất hướng ra sông Sài Gòn và trung tâm TP, vừa đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Hồ bơi vô cực với tầm nhìn toàn cảnh ra sông Sài Gòn và trung tâm thành phố. Ảnh: DXG



Bên cạnh những phút giây thư giãn cá nhân, cả gia đình có thể tìm đến khu vực sinh hoạt chung để tận hưởng những khoảnh khắc đầm ấm, đáng nhớ giữa khu vực BBQ thoáng rộng và phóng tầm nhìn ra bán đảo Thanh Đa xanh mướt, dòng sông Sài Gòn lộng gió hay trục đại lộ Phạm Văn Đồng náo nhiệt.

Dành sự quan tâm đặc biệt cho nhóm khách hàng là những doanh nhân, chủ doanh nghiệp, do vậy chủ đầu tư cũng dành ra một không gian riêng để thiết kế sân tập golf mini - môn thể thao được giới doanh nhân rất ưa chuộng.

Không chỉ phục vụ nhu cầu thư giãn - giải trí, St. Moritz còn sở hữu những tiện ích vượt trội cùng dịch vụ quản lý tòa nhà và hệ thống an ninh hiện đại để những cư dân thành đạt có thể yên tâm về một cuộc sống thượng lưu đỉnh cao.