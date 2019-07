Vì đâu nguồn cung condotel giảm mạnh?

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam vừa đưa ra nhận định, đánh giá mới nhất về tình hình thị trường bất động sản nghỉ dưỡng condotel tại Việt Nam.



Các dự án có sản phẩm condotel ở bán đảo Cam Ranh (Khánh Hòa). Ảnh: TẤN LỘC

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, có 11.855 condotel được đưa ra thị trường trong sáu tháng đầu năm 2019. Tuy nhiên, chỉ có 2.967 sản phẩm được giao dịch, tỉ lệ hấp thụ chỉ 25%. Trong đó, nguồn cung trong quý 2-2019 chỉ 5.023 condotel, giảm hơn 1.800 sản phẩm so với quý 1-2019. Lượng giao dịch trong quý 2-2019 chỉ gần 1.400 condotel, giảm gần 200 sản phẩm so với quý 1-2019. Cả nguồn cung, lượng giao dịch, tỉ lệ hấp thụ của condotel đều thấp so với cùng thời điểm năm ngoái.



Hội Môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: nguồn cung mới sản phẩm condotel trong sáu tháng đầu năm tương đối thấp, sản phẩm chào bán chủ yếu từ các dự án năm 2018 được tiếp tục đưa ra thị trường. Nguồn cung mới hạn chế với việc chậm triển khai các thủ tục dự án, chưa có nhiều chính sách tạo điều kiện phát triển dòng sản phẩm này. Khách hàng, các nhà đầu tư chưa thật sự yên tâm để quyết định đầu tư do các chính sách cũng như việc quản lý, vận hành, khai thác kinh doanh condotel. Khách hàng chủ yếu đầu tư vào các dự án của các chủ đầu tư lớn, có uy tín, kinh nghiệm trong việc quản ký, kinh doanh đạt hiệu quả cao. Mặt khác, việc siết chặt các nguồn vốn, tính thanh khoản của các sản phẩm coldotel chậm bởi giá tương đối cao, tỉ lệ hấp thụ thấp.



Nguồn cung condotel ra thị trường đang giảm. Ảnh: TẤN LỘC

Theo đánh giá của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, các khu vực có lợi thế về du lịch, hệ thống giao thông thuận tiện, đặc biệt có kết nối bằng đường hàng không như Phú Quốc, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ninh tiếp tục được đánh giá là các khu vực có tiềm năng phát triển mạnh về bất động sản nghỉ dưỡng condotel. Ngoài ra, một số khu vực có tiềm năng phát triển bất động sản nghỉ dưỡng khác như Thanh Hóa, Quảng Bình, Quy Nhơn, Phú Yên, Bình Thuận, Vũng Tàu... đang được sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư trên cả nước.