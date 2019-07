Vinhomes Grand Park: Không gian sống lý tưởng

Phân khu The Rainbow được ra mắt trước tiên The Rainbow là phân khu được ra mắt trước tiên tại Vinhomes Grand Park, cung cấp dòng căn hộ Sapphire có thiết kế hiện đại dành cho giới trẻ năng động. The Rainbow sở hữu vị trí đắc địa tại dự án khi tọa lạc ngay khu vực cửa ngõ, kế cận tuyến đường huyết mạch Nguyễn Xiển. Riêng ở The Rainbow, cư dân được trải nghiệm cuộc sống đầy sắc màu từ công viên cầu vồng. Đặc biệt, The Rainbow có vị trí đắc địa, thuận tiện khi nằm gần kề tòa nhà văn phòng 45 tầng của đại đô thị.