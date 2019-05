Vụ mua đất không ra được giấy: Công an đang xác minh

(PL)- Mới đây, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đã gửi công văn tới Phòng TN&MT huyện Cần Đước và huyện Bến Lức, Long An để xác minh thông tin theo đơn tố cáo của nhiều người dân về việc Công ty Cổ phần Địa ốc Phú An Thịnh Land có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.