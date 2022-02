Năm 2021, với thành công của dự án tiên phong khai phá kỷ nguyên wellness - Sun Tropical Village tại Phú Quốc, giới đầu tư hoàn toàn có thể kỳ vọng mô hình ngôi nhà thứ hai phục vụ chăm sóc sức khỏe sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường trong năm 2022.



Wellness second home: loại hình BĐS hấp dẫn

Nói về từ khóa tăng trưởng của BĐS toàn cầu thời gian qua, không thể không nhắc đến ngôi nhà thứ hai (second home) và BĐS chăm sóc sức khỏe (wellness).

Trong khi BĐS wellness có quy mô tăng từ 148 tỷ USD lên 275 tỷ USD trong 3 năm 2017-2020 (theo GWI) thì second home cũng là xu hướng của giới nhà giàu. Tại Mỹ, nhu cầu ngôi nhà thứ hai tăng kỷ lục lên 92% vào tháng 1-2021 (theo Redfin). Theo Knight Frank, lượng mua second home ngoài London tăng 83% trong 8 tháng đầu 2021 so với mức trung bình 5 năm.

Theo bà Beth McGroarty – Phó Chủ tịch Nghiên cứu và Dự báo của GWI, chức năng của BĐS nhà ở đang dịch chuyển do COVID-19, gia tăng yếu tố chăm sóc sức khỏe: an toàn, tự nhiên, bền vững, có không gian và sự thư thái để làm việc kết hợp nghỉ dưỡng.

Wellness second home đang trong kỷ nguyên hoàng kim. Ảnh minh họa



Con số 76% người được American Express khảo sát muốn chi tiêu nhiều hơn cho du lịch cải thiện sức khoẻ cũng lý giải việc giới đầu tư săn tìm second home cao cấp, tiện ích wellness bài bản để cho thuê. Savills chỉ ra, không chỉ xây dựng thương hiệu cá nhân, ngôi nhà thứ hai còn mang lại lợi ích kép: thư giãn và sinh lời bằng hình thức cho thuê lại với lợi suất lên đến 6,4%/năm.

Được sở hữu hoàn toàn, cá nhân hóa, chăm sóc sức khỏe, tiềm năng sinh lời bền vững, wellness second home có thể đáp ứng yêu cầu khắt khe về BĐS thế hệ mới giàu triển vọng.

Hấp lực của wellness second home tiên phong Sun Tropical Village

Tại Việt Nam, dù đã rải rác xuất hiện BĐS wellness, song wellness second home chuẩn mực chỉ mới xuất hiện năm qua ở Phú Quốc với Sun Tropical Village.

“Nắm bắt xu hướng, chúng tôi tiên phong khai mở kỷ nguyên wellness với dòng sản phẩm liên quan tới chăm sóc sức khỏe - khu đô thị nghỉ dưỡng phong cách nhiệt đới đầu tiên của Sun Group tại đảo Ngọc với tên gọi Sun Tropical Village. Qua COVID-19, câu chuyện chăm sóc sức khỏe được đặt lên hàng đầu, tư duy, hành vi, cách lựa chọn của mọi người về ngôi nhà thứ hai của mình cũng thay đổi. Đây là thời điểm chúng tôi mong muốn thăng hoa giá trị sống cùng khách hàng” – bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh, Tổng Giám đốc Sun Property chia sẻ.

Sun Tropical Village - thăng hoa giá trị sống. Ảnh minh họa



Tọa lạc tại Bãi Kem, Sun Tropical Village là nơi lánh xa dịch bệnh, thanh lọc tâm hồn, nâng niu sức khỏe. 346 biệt thự thuộc 3 phân khu: Tropical Wellness, Tropical Park, Tropical Valley cuộn mình giữa 3 tầng thiên nhiên, cùng 19.000 m2 cây xanh, 4 công viên nội khu… tạo nên vùng vi khí hậu đặc trưng. Trong đó, Tropical Valley ra mắt tháng 12-2021 đã tạo tiếng vang, được săn đón bởi địa thế nằm trong thung lũng giữa rừng nhiệt đới, sở hữu 4 cái nhất của dự án: đẹp, biệt lập, đẳng cấp và vi khí hậu nhất.

Bên cạnh vị trí độc bản, kiến trúc và cảnh quan nhiệt đới, yếu tố tạo nên giá trị “cực phẩm” cho dự án này chính là hệ thống tiện ích wellness trong đó có Wellness Center 5.300 m2 với hàng trăm liệu trình trị liệu, chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp chuẩn quốc tế.

Cùng với đó, công viên Wellness Bãi Kem 4.1 ha kề bên đem đến vô số trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên như trekking xuyên rừng; yoga, thiền giữa rừng xanh; bơi lội trong bể bơi thiên nhiên và bể bơi thủy sinh mới lạ tại Phú Quốc…

Khác với second home nghỉ dưỡng ngoại ô vắng vẻ, cư dân Sun Tropical Village vừa được nâng niu thân – tâm – trí giữa ốc đảo an yên, lại vừa hưởng trọn hệ thống dịch vụ, tiện ích 5 sao trong hệ sinh thái gần 60 công trình đẳng cấp do Sun Group dày công kiến tạo tại đảo Ngọc, gồm các khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, dịch vụ thương mại, công trình biểu tượng.

Tiên phong mang đến chuẩn sống wellness living, Sun Tropical Village gây ấn tượng mạnh ngay khi ra mắt tháng 9-2021 và dự báo vẫn là dòng sản phẩm hot năm 2022. Thành công của dự án, sự tiên phong của Sun Property đang dẫn dắt wellness second home trở thành át chủ bài của đảo Ngọc để hút vốn đầu tư, dòng khách hạng sang.

Tỷ lệ 100% quỹ căn Sun Tropical Village được đặt chỗ ngay 2 lần đầu tiên giới thiệu đến khách hàng thân thiết cho thấy giới đầu tư đã sớm nắm bắt cơ hội. Nhất là khi Sun Property đang áp dụng ưu đãi vượt trội cho khách hàng đặt chỗ sớm, cùng quà tặng khu vườn nhiệt đới trị giá 5,5% giá trị biệt thự – lên tới 1,5 tỷ đồng trừ trực tiếp vào giá thành 1 số dãy biệt thự tại phân khu Tropical Valley, đem đến cơ hội giảm suất đầu tư, gia tăng lợi nhuận.

Với mô hình này, TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam đánh giá: “Việc Sun Group chọn Phú Quốc là rất đúng đắn, mục tiêu đi chuẩn mực. Khai thác lợi thế ở vùng này chắc chắn sẽ thành công”. Vị chuyên gia nhấn mạnh, Phú Quốc hội đủ yếu tố trở thành thiên đường chăm sóc sức khỏe và BĐS wellness là sự phát triển tất yếu của đảo Ngọc.