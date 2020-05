Xây khu công nghiệp lớn đón làn sóng đầu tư

Bất động sản KCN tăng giá thuê Theo báo cáo quý I-2020 của đơn vị tư vấn bất động sản JLL Việt Nam, KCN miền Bắc với nền tảng cơ sở hạ tầng phát triển khá tốt, vị trí cận kề với Trung Quốc nên thu hút các tập đoàn lớn muốn đa dạng hóa danh mục sản xuất bên cạnh cơ sở tại Trung Quốc. Giá đất trung bình đạt 99 USD/m2/chu kỳ thuê, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2019. Nhà xưởng xây sẵn là lựa chọn yêu thích của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đều đã được lấp đầy. Tại khu vực miền Nam, số lượng yêu cầu thuê đất tăng cao. Các chủ đầu tư đã trở nên tự tin hơn trong việc tăng giá thuê đất. Giá đất trung bình trong quý 1-2020 đạt 101 USD/m2/chu kỳ thuê, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhà xưởng xây sẵn ở miền Nam có giá thuê dao động 3,5-5 USD/m2/tháng, tăng nhẹ ở Bình Dương, TP.HCM, Long An và giữ mức ổn định ở các tỉnh còn lại.