Xây nhà toàn kính: Coi chừng lợi bất cập hại

Ông Nguyễn Huy Thắng, Tổng thư ký Hiệp hội Kính và Thủy tinh Việt Nam, cho biết việc sử dụng kính làm mặt bao tòa nhà, tiết kiệm năng lượng đã được quy định chặt chẽ theo QCVN 09:2017 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả. Quy chuẩn sử dụng kính an toàn cũng đã được quy định tại QC05:2008 - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam: Nhà ở và công trình công cộng - an toàn sinh mạng và sức khỏe. Vì vậy, nếu các công trình tuân thủ các quy định trên thì sẽ đảm bảo khả năng sử dụng năng lượng hiệu quả và an toàn khi lắp đặt kính. Hiệp hội khuyến nghị các chủ đầu tư, người dân sử dụng kính nên chọn đơn vị tư vấn thiết kế uy tín, đơn vị gia công lắp đặt có kinh nghiệm để gia công sản phẩm và lắp đặt đúng. “Hiệp hội đang hoàn thiện và sẽ sớm đề xuất Bộ Xây dựng phê duyệt các tiêu chuẩn - yêu cầu lắp kính an toàn để giúp các đơn vị, người dân sử dụng kính đúng cách, an toàn” - ông Thắng nói.