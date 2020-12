Xu hướng giá bất động sản năm 2021

Dự báo về thị trường bất động sản (BĐS) năm 2021, nhiều chuyên gia đều rất lạc quan về sự phục hồi và tăng trưởng. Ông Nguyễn Quốc Anh , Phó Tổng giám đốc batdongsan.com.vn, cho biết các loại hình BĐS, trong đó có phân khúc chung cư tiếp tục duy trì mức độ tăng trưởng ổn định về lượng tin đăng và mức độ quan tâm trong năm tới.

Tuy nhiên, trong khi giá chung cư tại Hà Nội được dự báo là tiếp tục đi ngang và ổn định thì giá chung cư tại TP.HCM được cho là sẽ tiếp tục tăng trong năm 2021. Mức tăng giá đạt khoảng 9% trong năm 2021.

Về phân khúc cho thuê nhà riêng, nhà mặt phố, mức độ quan tâm và giá cho thuê sẽ giảm đáng kể. Bù lại, giá rao bán nhà riêng tại Hà Nội được dự báo sẽ tăng trưởng trong năm 2021 , đạt khoảng 5%. Còn phân khúc đất nền, theo ông Quốc Anh sẽ suy giảm đáng kể tại hầu hết thị trường chính trên cả nước.

Bà Phạm Ngọc Thiên Thanh , quản lý cấp cao CBRE Việt Nam (VN), cho rằng thị trường nhà ở VN vẫn tiếp tục khá lạc quan, dựa trên giá bán. Trong đó, TP.HCM và Hà Nội là những TP đang ghi nhận sự phục hồi trong dịch COVID-19 ở các phân khúc như thị trường văn phòng giá thuê được kỳ vọng sẽ hồi phục nhẹ trong năm 2021. Tuy nhiên, trong năm 2021 thị trường văn phòng sẽ có sự thay đổi linh hoạt, xu hướng dịch chuyển ra ngoài trung tâm, giải pháp tối ưu hóa không gian được chú trọng. Thị trường bán lẻ với việc hình thành các điểm đến mua sắm mới, cùng với xu hướng mua sắm trải nghiệm qua kênh thương mại điện tử đang đặt ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Theo bà Thanh, các doanh nghiệp BĐS cần có sự chuyển đổi về phương thức hoạt động, dịch chuyển loại hình sản phẩm để thích ứng với những thay đổi liên tục của thị trường, các xu hướng mới và loại hình sản phẩm phù hợp cho sự phát triển của thị trường tương lai.



Năm 2021 giá rao bán nhà riêng tại Hà Nội được dự báo sẽ tăng trưởng khoảng 5%. Ảnh: MINH LONG

Nhiều chuyên gia cũng dự báo BĐS năm 2021 sẽ có nhiều cơ hội để phục hồi khi kinh tế hồi phục. Kinh tế trong năm tới khả quan sẽ kéo theo sự tăng trưởng trở lại của thị trường nhà đất, đặc biệt là ở mảng căn hộ bán, BĐS nghỉ dưỡng ngắn ngày có khoảng cách gần TP và BĐS công nghiệp.

Do dịch COVID-19 đã làm thay đổi thị trường, xuất hiện nhu cầu mới về BĐS như nghỉ dưỡng ngắn ngày, gần TP. Đó là lý do các sản phẩm nghỉ dưỡng tại Phan Thiết, Đồng Nai, Bình Dương ở phía Nam sẽ hấp dẫn do gần TP.

Đối với BĐS công nghiệp, đại diện Savills VN đánh giá VN đang khống chế dịch tốt nhất thế giới cùng nhiều hiệp định FTA được ký kết sẽ khiến các nhà đầu tư ngày càng tin tưởng hơn khi đầu tư vào VN.

Mặt khác, dịch COVID-19 đã và đang khiến nhiều nhà sản xuất dời cơ sở hoặc một phần cơ sở của mình ra khỏi Trung Quốc để đầu tư thêm vào các chuỗi cung ứng ngoài Trung Quốc, trong đó có VN. Trong khi đó, VN đang có rất nhiều sức hút đầu tư vào mảng BĐS công nghiệp vì giá xây dựng nhà xưởng ở VN đang rẻ hơn nhiều quốc gia khác. Đặc biệt về hạ tầng giao thông đã và đang được triển khai tốt ở nhiều tỉnh, thành.