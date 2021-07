Nguồn cung biệt thự TP.HCM tập trung ở ngoại thành Theo báo cáo thị trường BĐS quý II-2021 của Savills Việt Nam, nguồn cung phân khúc biệt thự, nhà phố tại TP.HCM trong quý này được cải thiện khi tăng 21% so với quý I, đạt 570 căn. Chủ yếu trong số này là nhà liền kề, chiếm 49%. Nguồn cung mới tiếp tục tập trung tại các quận ngoại thành, trong đó mở bán nhiều nhất đến từ một dự án mới tại quận 12 với 300 căn và bốn dự án mở bán thêm tại TP Thủ Đức, quận Gò Vấp và Tân Phú. Tính lũy kế trong sáu tháng đầu năm 2021, nguồn cung sơ cấp biệt thự, nhà phố vẫn giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt hơn 770 căn và thấp nhất trong năm năm qua. Tỉ lệ giao dịch trong quý II tăng 49% so với quý trước đó, đạt khoảng 300 căn. Đối với các dự án đã mở bán từ các quý trước, hơn 60% số dự án đã đạt tỉ lệ bán hơn 80% khiến người mua không còn nhiều lựa chọn. Hàng tồn kho chủ yếu là các biệt thự có giá trị trên 2 triệu USD (tương đương khoảng 46 tỉ đồng) hoặc trong các dự án quy mô nhỏ.