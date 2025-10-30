Bắt được nghi can sát hại người phụ nữ sống một mình ở Lâm Đồng 30/10/2025 15:33

(PLO)- Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt và đang tạm giữ nghi can sát hại dã man người phụ nữ tại xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng để điều tra.

Chiều 30-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ nghi can sát hại người phụ nữ trong căn nhà cấp 4 trên đường Âu Cơ, xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng.

Công an phong tỏa căn nhà nơi nạn nhân bị sát hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã đưa nghi can này đến căn nhà nói trên để thực nghiệm hiện trường, đồng thời tìm kiếm hung khí gây án, củng cố hồ sơ để xử lý.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, vào chiều 29-10, một số người dân phát hiện bà NTN (72 tuổi) đã tử vong trong căn nhà của mình với nhiều vết thương.

Công an xã Tuyên Quang đã phong tỏa hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành điều tra.

Công an ghi nhận: Nạn nhân nằm trên giường trong tình trạng bán khỏa thân, tử vong do bị nhiều vết thương tác động bằng vật sắc nhọn, trong đó có vết thương sâu ở vùng cổ. Hiện trường cũng cho thấy có sự xáo trộn.

Được biết, bà N sống một mình trong căn nhà nói trên.

Hình ảnh nghi can xuất hiện trên camera.

Quá trình trích xuất camera phát hiện chiều 29-10, có một thanh niên ở trần đi vào nhà bà N. Mở rộng tìm kiếm, Cơ quan CSĐT xác định người xuất hiện trong camera là T, một thanh niên sống gần nhà nạn nhân và là đối tượng thường xuyên sử dụng ma túy.