Bắt giám đốc và phó giám đốc ban quản lý dự án vì nhận hối lộ

(PLO)- Lãnh đạo một công ty đưa hối lộ cho giám đốc và phó giám đốc Ban quản lý dự án cũng đã bị khởi tố bị can.

Ngày 2-2, tin từ lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Anh Tuấn- Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Đàn và Lê Quang Sáng- Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Đàn về tội nhận hối lộ.

VKSND tỉnh Nghệ An đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Anh Tuấn và Lê Quang Sáng.

VKSND tỉnh Nghệ An cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam một lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và Phát triển An Việt (TP Vinh, Nghệ An) về tội đưa hối lộ.

Thời gian qua, Công ty CP Đầu tư và Phát triển An Việt có trúng một số gói thầu trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đ.LAM