Bắt người đàn ông hành hung phụ nữ tại chung cư ở Hà Nội 10/08/2025 11:31

(PLO)- Công an phường Phương Liệt, Hà Nội đã bắt giữ người đàn ông hành hung một phụ nữ tại hành lang chung cư Sky Central.

Ngày 10-8, đại diện Công an phường Phương Liệt, Hà Nội cho biết đơn vị bắt giữ người đàn ông hành hung một phụ nữ ở chung cư Sky Central, địa chỉ tại số 176 Định Công.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại hình ảnh người đàn ông hành hung dã man một phụ nữ ở hành lang chung cư, ngay trước mặt nhiều người trong đó có trẻ nhỏ.

Vụ việc được camera ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Theo nội dung video, sau vài câu to tiếng, người đàn ông xăm trổ lao vào tát túi bụi vào đầu, mặt người phụ nữ. Nạn nhân ôm mặt, cố giải thích nhưng người đàn ông không chịu buông tha mà dồn nạn nhân vào góc tường rồi tiếp tục giáng những đòn mạnh.

Vụ việc chỉ dừng lại khi người mặc trang phục nhân viên an ninh xuất hiện, can ngăn. Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ mâu thuẫn giữa các em nhỏ.

Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, công an phường Phương Liệt đã lập tức vào cuộc xác minh. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.