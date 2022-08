Bắt người đàn ông trộm đồng hồ nước ở TP.HCM

Rạng sáng cùng ngày, Công an phường 8, quận 11 phát hiện nước chảy tràn ra đường tại căn nhà đang thi công ở cư xá Bình Thới. Qua kiểm tra thì phát hiện các đồng hồ nước bị tháo trộm.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy có người đàn ông đã tới tháo đồng hồ nước mang đi nên tập trung truy xét. Vũ nhanh chóng được xác định là nghi phạm.

Khoảng 15 phút sau, Công an phường 8 phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 11 phát hiện người này tại một con hẻm trên đường Thái Phiên nên mời làm việc.

Vũ khai túng tiền do nghiện ma túy đã gần 20 năm nay. Nguyên do trộm đồng hồ nước là do một bạn nghiện bày cho để bán ve chai.

Cụ thể, Vũ đến căn nhà trên để tìm nhặt sắt vụn nhưng không có, khi thấy đồng hồ nước đáng giá nên bẻ lấy, chưa kịp bán thì đã bị công an bắt.

Công an nghi ngờ Vũ là thủ phạm của các vụ mất trộm đồng hồ nước khác nên phát thông báo đề nghị ai là nạn nhân thì lên trình báo, phục vụ điều tra.