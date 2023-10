(PLO)- Tổ tuần tra của công an phường 1, TP Trà Vinh phát hiện nhóm Hậu say rượu, đuổi đánh nhau nên yêu cầu giải tán nhưng Hậu không chấp hành mà còn chửi bới, đánh các cán bộ làm nhiệm vụ

Ngày 18-10, Công an thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Công Hậu (23 tuổi, ngụ ấp Bàu Sen, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải) về tội chống người thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 23-8, Tổ tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống vi phạm pháp luật gồm 4 cán bộdo Thiếu tá Huỳnh Tuấn Anh, cán bộ Công an phường 1 làm Tổ trưởng tuần tra trên địa bàn.

Khi tổ công tác đi đến đường 3/2, đoạn thuộc khóm 3, phường 1, thị xã Duyên Hải thì phát hiện nhóm thanh niên có biểu hiện say rượu, rượt đuổi nhau trên đường nhựa.

Bị can Nguyễn Công Hậu. Ảnh: PH

Lúc này Thiếu tá Tuấn Anh và anh Võ Ngọc Đến (bảo vệ dân phố) đến nhắc nhở nhóm thanh niên (trong đó có Hậu) và yêu cầu giải tán không tụ tập đêm khuya.

Tuy nhiên, Hậu cùng người trong nhóm có lời lẽ thô tục lăng mạ Tổ công tác. Hậu còn dùng tay xô ngã anh Đến, dùng chân đạp vào phần hông và đùi của anh Đoàn Văn Thống (dân quân thường trực, Ban chỉ huy Quân sự phường) đang ngồi trên xe máy.

Sự việc được mọi người can ngăn nên nhóm Hậu giải tán.

HẢI DƯƠNG - PHẠM HƠN