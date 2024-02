Bị bắt vì trộm vàng, USD của người ở cùng nhà trọ

(PLO)- Sau khi trộm cắp tài sản là vàng, USD của một phụ nữ ở nhà trọ trên địa bàn quận 3, Linh đã bỏ trốn và bị công an truy nã.

Ngày 2-2, Công an quận 3, TP.HCM vừa bắt bị can Nguyễn Vũ Linh (21 tuổi, quê Kiên Giang) theo quyết định truy nã bị can vào ngày 17-9-2023, về tội trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, chiều tối 31-01-2023, chị NTTT về phòng trọ tại phòng 1 tầng 2 ngôi nhà trên đường Lê Văn Sỹ (phường 12, quận 3) để mở tủ cất vàng.

Công an quận 3 đã bắt được Linh. Ảnh: HT

Lúc này, chị phát hiện mất 2,5 chỉ vàng và 300 USD nên đến công an trình báo và tố cáo Linh, người ở cùng nhà trọ đã trộm cắp tài sản.

Vào cuộc điều tra công an xác định Linh là thủ phạm của vụ trộm. Tuy nhiên khi xác minh nơi cư trú thì Linh đã rời khỏi địa phương, đi đâu không rõ.

Ngày 17-5-2023, Công an quận 3 khởi tố bị can với Linh. Đến ngày 17-9-2023, Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã Linh về tội trộm cắp tài sản.

Đến ngày 17-1-2024, công an phát hiện Linh đang có mặt ở đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình nên bắt giữ.

Nguyễn Tân