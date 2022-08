Bình Dương: Đang vận chuyển 6.500 bao thuốc lá nhập lậu thì bị bắt

Chiều 16-8, Công an TP Dĩ An, Bình Dương cho biết đang tạm giữ hình sự Đỗ Thanh Hiền (34 tuổi) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi mua bán 6.500 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Theo cơ quan công an, sau thời gian dài theo dõi, rạng sáng cùng ngày lực lượng công an thuộc Đội cảnh sát kinh tế - ma túy đã bắt giữ Hiền trên tuyến đường Hai Bà Trưng (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An).

Thời điểm này, Hiền đang điều khiển xe ô tô chở 6.500 bao thuốc JET và thuốc HERO nhập lậu.

Hiền khai nhận mua thuốc lá tại huyện Hóc Môn (TP.HCM), đang trên đường mang về TP Dĩ An bán kiếm lời thì bị bắt.