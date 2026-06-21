Bình luận sai sự thật dưới clip diễn tập của công an, 2 người bị mời làm việc 21/06/2026 10:17

(PLO)- 2 tài khoản đăng bình luận sai sự thật, xúc phạm dưới clip diễn tập của công an bị mời làm việc và thừa nhận hành vi vi phạm.

Ngày 21-6, tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, các đơn vị liên quan vừa mời làm việc với 2 người đăng tải bình luận có nội dung sai sự thật, xúc phạm lực lượng Công an tham gia hội thao tại 2 video trên mạng xã hội Facebook và Tiktok.

CSGT đang diễn tập tại quảng trường Lâm Viên.

Theo đó, trong những ngày qua tại Lâm Đồng đã diễn ra Hội thao Quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân (CAND) khu vực III với sự tham gia của 34 đoàn đến từ Công an 17 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và miền Trung - Tây Nguyên. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện thể lực của lực lượng CAND, đồng thời là dịp để quảng bá hình ảnh, thu hút du khách đến Đà Lạt - Lâm Đồng.

Công an làm việc với NMH.

Tuy nhiên trong clip của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng lực lượng CSGT đang diễn tập tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt để chuẩn bị cho Lễ khai mạc Hội thao thì có 2 tài khoản bình luận với nội dung xúc phạm.

Ngày 20-6, Công an tỉnh Lâm Đồng mời ông NMH (40 tuổi, thường trú tại phường Langbiang - Đà Lạt) và ông TTT (47 tuổi) thường trú tại xã Quảng Khê để làm việc về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm cơ quan, tổ chức.

Công an làm việc với ông T.

Sau khi làm việc và được giải thích các quy định, 2 trường hợp trên đã thừa nhận hành vi vi phạm. Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.