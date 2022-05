Bình Tân có hơn 1.370 điểm nguy cơ sốt xuất huyết

(PLO)- Mỗi năm, ước tính cả nước có thêm khoảng 8.000 trẻ em sinh ra bị bệnh thalassemia, trong đó có khoảng 2.000 trẻ bị bệnh mức độ nặng và khoảng 800 trẻ không thể ra đời do phù thai.

(PLO)- Hiện Việt Nam và các nước trên thế giới đã cấm lưu hành Phenformin. Tuy nhiên, vẫn ghi nhận các trường hợp nhập viện điều trị và tử vong do ngộ độc phenformin khi uống thuốc nam chữa tiểu đường.

29/04/2022 17:32

(PLO) Nguyên nhân thiếu thuốc một phần do công tác đấu thầu tập trung quốc gia do Bộ Y tế quản lý gặp nhiều khó khăn, phần khác do bệnh viện chưa chủ động theo hướng dẫn của Bộ.