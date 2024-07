Bổ nhiệm 2 Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM 16/07/2024 12:06

Sáng 16-7, ĐH Quốc gia TP.HCM đã tổ chức lễ công bố và trao các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và nhân sự.

Tại đây, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm PGS.TS Trần Cao Vinh và GS Nguyễn Thị Thanh Mai giữ chức vụ Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM. Hai quyết định này đã được Thủ tướng Chính phủ ký trong tháng 6-2024 vừa qua, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.



Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt trao quyết định bổ nhiệm và hoa cho GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai. Ảnh: PA

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt trao quyết định bổ nhiệm và hoa cho PGS.TS Trần Cao Vinh. Ảnh: P.A

Trước khi được bổ nhiệm, PGS.TS Trần Cao Vinh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM).

PGS.TS Trần Cao Vinh sinh năm 1972, quê Trà Vinh. Ông tốt nghiệp cử nhân ngành vật lý ở Trường ĐH Tổng hợp (nay là Trường ĐH Khoa học Tự nhiên) năm 1994. Sau đó, ông được giữ lại trường, làm trợ giảng tại Khoa Vật lý. Đến năm 1998, ông chính thức giảng dạy tại trường.

Từ tháng 4-2007 đến nay, ông được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Phòng thí nghiệm Vật liệu kỹ thuật cao của trường. Ông lấy bằng Tiến sĩ Vật lý vào năm 2009 và đến tháng 01-2017, ông được công nhận Phó Giáo sư, là Giảng viên cao cấp Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật.

Ngoài ra, ông còn có hơn 17 năm tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Trường ĐH Khoa học Tự nhiên ở nhiều vị trí khác nhau. Ông cũng tham gia công tác quản lý tại trường với nhiều chức vụ như Trưởng phòng Phòng Công tác chính trị, sau là Phòng Công tác sinh viên, Trưởng phòng Phòng đào tạo.

Từ tháng 7-2018 đến tháng 10-2020, ông được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng và từ tháng 10-2020 đến nay, ông giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường.

Còn GS Nguyễn Thị Thanh Mai, trước khi được bổ nhiệm, bà giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu kiêm Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM).

GS Thanh Mai sinh năm 1974, quê Quảng Ngãi. Bà tốt nghiệp ngành hóa học Trường ĐH Tổng hợp (nay là Trường ĐH Khoa học Tự nhiên). Sau đó, bà lấy bằng tiến sĩ chuyên ngành hóa dược tại Trường ĐH Y Dược Toyama, Nhật Bản. Bà được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2014 và sau đó là Giáo sư vào năm 2021. Năm 2023, Giáo sư Mai được phong là Nhà giáo ưu tú.

Trong 10 năm đầu sau tiến sĩ, bà chủ yếu tập trung nghiên cứu lĩnh vực phát hiện thuốc từ dược liệu Việt Nam. Tính đến nay, GS.TS Nguyễn Thanh Mai đã có hơn 80 bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín.

Với nghiên cứu về các sản phẩm từ loài ong nuôi ở Việt Nam, nhóm nghiên cứu của GS Mai đã đạt Giải thưởng sáng tạo TP.HCM năm 2019. Giáo sư được trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021 dành cho nhà khoa học nữ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào thực tiễn, đem lại nhiều lợi ích cho cuộc sống.

Chia sẻ về hành trình tìm nhân sự cho ĐH Quốc gia TP.HCM, PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, cho rằng công tác nhân sự là then chốt của bất kỳ đơn vị nào.

Quy trình bổ nhiệm nhân sự đang ngày càng chặt chẽ nhưng nếu không có sự chuẩn bị tốt sẽ rất lúng túng và khó khăn. Bởi để bổ nhiệm người giữ chức vụ Phó giám đốc thì phải là người đang giữ chức vụ Hiệu trưởng của các trường thành viên, giám đốc, trưởng ban của đơn vị thành viên.

PGS.TS Vũ Hải Quân chia sẻ rằng trong quá trình thực hiện 4 năm qua ở ĐH Quốc gia TP.HCM, công tác đi tìm nhân sự rất lúng túng.

Cụ thể ông đã gặp những thầy cô đủ điều kiện bổ nhiệm và hỏi rằng “đã sẵn sàng chưa?” thì phần lớn đều trả lời là chưa. Trong rất nhiều lí do, ông cho rằng lí do thứ nhất là thu nhập không cao khi trở thành Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM so với phụ trách ở trường thành viên vì không còn phụ cấp thâm niên.

Thứ hai, theo PGS.TS Vũ Hải Quân là công việc nhiều hơn, trách nhiệm nhiều hơn, phải đi sớm hơn về trễ hơn.

“Nói như vậy để thấy làm lãnh đạo là hi sinh, hi sinh về thu nhập, gánh vác khối lượng công việc lớn chứ không phải làm lãnh đạo chỉ là ngồi ghế để nhận bổng lộc” – PGS.TS Vũ Hải Quân tâm sự.

Từ đó, PGS.TS Vũ Hải Quân mong thầy cô được bổ nhiệm sẽ chung sức, đoàn kết, trách nhiệm, phát huy được thế mạnh, năng lực của mình để cùng đưa ĐH Quốc gia TP.HCM ngày càng phát triển lên tầm cao mới, phát triển bền vững về mọi mặt.