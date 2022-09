Cách thức để người nghèo về già có lương hưu

Nhằm đảm bảo an sinh xã hội và giúp người nghèo, người lao động khó khăn ổn định cuộc sống khi về già, UBND phường Long Phước, TP Thủ Đức, TP.HCM đã kết hợp với cơ quan BHXH TP Thủ Đức, vận động kinh phí mua BHXH tự nguyện để trao tặng cho một số người dân trên địa bàn phường.

Về già có lương hưu là điều không dám nghĩ đến

Sáng 8-9 có 22 người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo tại phường Long Phước đã được trao sổ BHXH tự nguyện với thời gian tham gia BHXH là sáu tháng.

Nhận sổ BHXH tự nguyện trên tay, bà Trần Thị Dững, một hộ nghèo ở phường Long Phước, không khỏi xúc động cho biết trước đây bà làm công nhân cho một công ty may và có đóng BHXH tại công ty. Làm việc tại công ty được năm tháng thì người thân của bà bị bệnh nên bà phải nghỉ việc ở nhà. Vì cuộc sống khó khăn nên bà không tiếp tục tham gia BHXH nữa.

“Hiện tại, thu nhập chính của tôi là đi làm vườn thuê, mỗi ngày công cũng được khoảng 300.000 đồng. Năm nay, tôi cũng đã gần 50 tuổi nhưng chẳng để dành được bao nhiêu để dưỡng già. Vì thế, việc về già có lương hưu là điều tôi không dám nghĩ đến. Nay tôi được tặng sổ BHXH tự nguyện cũng là một động lực giúp tôi tiếp tục tham gia BHXH để về già có lương hưu” - bà Dững chia sẻ.

Cùng đến UBND phường Long Phước nhận sổ BHXH tự nguyện, bà Nguyễn Thị Ngọc Sang chia sẻ: “Tôi là lao động tự do, trước giờ chưa tham gia BHXH. Hiện nay, tôi đang nuôi hai đứa con học đại học. Dù cuộc sống có khó khăn nhưng tôi cố gắng cho các con ăn học để sau này cuộc sống của các con đỡ vất vả. Tôi lo cho con nhưng không muốn sau này lại trở thành gánh nặng cho con. Vì thế, khi nghe được tặng sổ BHXH tự nguyện, tôi mừng lắm, mừng vì có động lực để tiếp tục tham gia BHXH cho đủ năm để về già có lương hưu. Tôi nghĩ một ngày tôi chỉ cần tiết kiệm 10.000 đồng, không nhiều nhưng sau này cái mình nhận lại là sự an tâm, cuộc sống an nhàn khi về già”.

Không tặng quà mà tặng sổ BHXH

Phát biểu tại buổi trao sổ BHXH tự nguyện cho người dân, ông Nguyễn Thanh Đồng, Phó Chủ tịch UBND phường Long Phước, cho biết Ban vận động Quỹ Vì người nghèo phường thường xuyên tuyên truyền, vận động về ý nghĩa, tính bền vững lâu dài của chính sách BHXH. Theo đó, phường đã tập trung vận động các mạnh thường quân để thực hiện hỗ trợ BHXH tự nguyện cho người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Bước đầu, phường đã vận động mua được 79 sổ BHXH tự nguyện với thời gian tham gia là sáu tháng để tặng cho người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

“Nhằm đảm bảo cho các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận được những chính sách an sinh xã hội của Nhà nước, sắp tới phường sẽ vận động các mạnh thường quân kết hợp với cơ quan BHXH để tiếp tục tặng sổ BHXH tự nguyện, chăm lo cho người dân trên địa bàn phường. Qua đó góp phần nâng cao tính giảm nghèo bền vững trên địa bàn phường nói riêng và địa bàn TP Thủ Đức nói chung” - ông Đồng cho biết thêm.

Bà Nguyễn Thị Minh Hòa, Phó Giám đốc BHXH TP Thủ Đức, cho biết thông thường các địa phương thường chọn tặng tiền hoặc hiện vật để hỗ trợ bà con giảm bớt khó khăn. Thế nhưng phường Long Phước chọn sổ BHXH để tặng cho người dân khó khăn. Việc này có ý nghĩa lâu dài, giúp cho người dân tích lũy được tiền để khi về già ổn định cuộc sống.

“Mỗi người dân đến nhận sổ sẽ được tặng sáu tháng tham gia BHXH tự nguyện. Sau sáu tháng, người dân chỉ cần một ngày tích lũy khoảng 10.000 đồng để tiếp tục tham gia. Nếu đến tuổi nghỉ hưu mà đóng đủ 10 năm, người tham gia có thể đóng một lần cho những năm còn thiếu. Sau đó, người tham gia có thể nhận được lương hưu hằng tháng” - bà Hòa nói.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, cho biết khi tham gia BHXH tự nguyện, người dân được hưởng hai quyền lợi chính. Thứ nhất, khi đến tuổi nghỉ hưu và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, người tham gia sẽ được hưởng lương hưu hằng tháng và được cấp bảo hiểm y tế miễn phí khi đang hưởng lương hưu.

Thứ hai, nếu người tham gia từ đủ năm năm trở lên mà chẳng may qua đời thì thân nhân được hưởng tiền mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ sở và tiền tuất một lần.•