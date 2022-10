Cầm dao xông vào một văn phòng bất động sản để cướp

(PLO)- Nam thanh niên nợ nần đã dùng dao xông vào văn phòng bất động sản khống chế nữ nhân viên, yêu cầu đưa tiền.

Ngày 26-10, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Huỳnh Bá Danh (30 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ) về tội cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây, Danh làm không ra tiền nhưng thiếu nợ ngân hàng và cần tiền trả nợ.

Sáng 19-10, Danh tháo biển số xe tay ga, thủ dao, bịt mặt đi rảo quanh nhiều tuyến đường tìm cơ hội cướp..

Khi đến văn phòng bất động sản XQ Land, thấy có hai người phụ nữ và một người đàn ông bên trong. Danh để xe phía xa rồi đi bộ, xông vào văn phòng, dùng dao kề vào cổ chị Đ.T.M.D (38 tuổi), yêu cầu chị đưa tiền.

Thấy vậy, anh L.V.T (41 tuổi, người làm chung văn phòng với chị D) dùng ghế chống trả nên nghi phạm này chạy ra ngoài, lên xe tẩu thoát.

Danh sau đó chạy về công ty cất dao, gắn lại biển số xe, vứt hết những quần áo mình mặc đi cướp nhằm phi tang chứng cứ.

Những người trong văn phòng bất động sản không trình báo công an mà đăng thông tin về hành động khống chế của kẻ cướp lên mạng xã hội Facebook.

Lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn ngay khi phát hiện, nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương nên đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an phường xác minh hiện trường vụ việc và truy tìm bị hại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 24-10, các trinh sát đã bắt khẩn cấp Danh.

HẢI HIẾU