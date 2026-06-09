Camera ghi cảnh tên trộm đột nhập tiệm vàng lấy tài sản hơn 3 tỉ trong đêm 09/06/2026 22:13

(PLO)- Làm ăn thua lỗ, nợ nần, Nguyễn Hồng Trương đã đột nhập tiệm vàng, trộm nhiều tài sản với tổng giá trị hơn 3 tỉ đồng.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 2 giờ sáng 9-6, Công an xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai tiếp nhận tin báo của chủ tiệm vàng NT tại Quốc lộ 1A (ấp Lộc Hòa, xã Hưng Thịnh) bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp nhiều tài sản.

Camera ghi hành vi đột nhập tiệm vàng trộm cắp tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hưng Thịnh đã nhanh chóng cùng quần chúng nhân dân tổ chức vây bắt, khống chế bắt giữ nghi phạm Nguyễn Hồng Trương (32 tuổi, cư trú thôn 1, xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng).

Nghi phạm Nguyễn Hồng Trương bị bắt giữ. Ảnh: CA

Qua kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ nhiều tài sản là vòng, dây chuyền, lắc tay, nhẫn kim loại màu vàng, màu trắng cùng nhiều công cụ, đồ vật nghi được đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Giá trị tài sản ước tính trên 3 tỉ đồng.

Bước đầu, Trương khai nhận do làm ăn thua lỗ, nợ nần nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để bán lấy tiền trả nợ. Trước khi thực hiện hành vi, Trương đã chuẩn bị công cụ, lợi dụng thời điểm đêm khuya để đột nhập vào tiệm vàng thực hiện hành vi trộm cắp.

Công an xã Hưng Thịnh đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Nai để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.