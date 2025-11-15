Cán bộ nhổ 10 ha cà phê trồng trái phép, trạm bảo vệ rừng bị đập phá 15/11/2025 08:48

(PLO)- Sau khi nhổ bỏ hơn 10 ha cây cà phê trồng trên đất rừng, một trạm bảo vệ rừng ở Đắk Lắk bị đập phá.

Ngày 15-11, ông Nguyễn Đức, Giám đốc Ban Quản lý rừng lịch sử- văn hóa- môi trường hồ Lắk (gọi tắt là BQL rừng hồ Lắk), tỉnh Đắk Lắk, cho biết trạm bảo vệ rừng số 2 của đơn vị đã bị đập phá, hư hỏng.

Trạm bảo vệ rừng bị đập phá, gây hư hỏng. Ảnh: N.D

Theo ông Đức, hiện đơn vị đã báo tin đến công an địa phương để có biện pháp xử lý. Ngoài ra, BQL rừng hồ Lắk đã báo cáo vụ việc đến Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk.

Theo BQL rừng hồ Lắk, gần đây tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng để trồng cà phê cũng gia tăng. Từ tháng 6-2025 đến nay, có hơn 16,5 ha đất rừng của đơn vị bị lấn chiếm để trồng cà phê.

Trong các ngày 11 và 12-11, BQL rừng hồ Lắk đã nhổ bỏ hơn 10 ha cây cà phê mới trồng trái phép trên đất rừng.

Ngày 12-11, lợi dụng lúc cán bộ bảo vệ rừng đi tuần tra, một số người đã đập phá trạm bảo vệ rừng số 2 của BQL bảo vệ rừng hồ Lắk, khiến nhiều đồ đạc bị hư hỏng.

Sau đó, có một số người chưa rõ danh tính kéo đến gây rối, có lời hăm dọa cán bộ bảo vệ rừng.