Cận cảnh người dân năn nỉ, mòn mỏi chờ cả tiếng để mua xăng đêm 9-10

(PLO)- Nguồn cung xăng dầu khó khăn, cửa hàng nhập về không được nhiều nhưng vẫn phục vụ nhu cầu bình thường cho người dân.

Tối ngày 9-10, ghi nhận hoạt động của một số cửa hàng xăng dầu tại quận Tân Phú, quận 12 ...chúng tôi nhận thấy nhiều người phải chờ cả tiếng đồng hồ mới được đổ xăng. Và đến 21 giờ 30, nhiều người vẫn còn đến các cửa hàng mua xăng.

Cụ thể lúc 19 giờ 30 tại cửa hàng xăng Dương Anh Thư, quận Tân Phú, hàng chục xe máy xếp hàng đứng chờ đến lượt đổ xăng, cộng xe buýt vào đổ dầu nên càng đông hơn.

Tại cửa hàng này người dân muốn đổ bao nhiêu cũng được, theo nhu cầu của mình. Tuy nhiên, một số khách hàng nhìn thấy cảnh phải đứng chờ nên chạy tìm cây xăng khác.

Tương tự tại cửa hàng xăng Hiệp Quế, quận Tân Phú, lúc 18 giờ 45 vài chục xe máy chờ mua xăng.

Lúc 20 giờ có mặt tại cửa hàng xăng dầu Hoàn Duy Thiên Ngọc, quận 12 chúng tôi thấy có khoảng 30 xe máy phải chờ lần lượt đến phiên mình đổ xăng.

Nhiều khách hàng đã lớn tiếng khiến cảnh mua bán thêm căng thẳng. Tuy nhiên, cửa hàng này vẫn bán theo nhu cầu cho khách hàng.

Chị Thủy Tiên, nhà quận 12 cho biết, từ Hóc Môn chạy đến cửa hàng xăng này là thứ tư trong đó có ba cửa hàng đóng cửa.

“Tôi chờ ở đây chưa tới 19 giờ 30, bây giờ là 20 giờ 30 mới đổ được, như vậy mất cả tiếng đồng hồ. Ở cửa hàng này mua bao nhiêu cũng được nên vừa đổ xong 50.000 đồng tiền xăng”- chị Tiên kể.

Theo chị Tiên, xếp hàng chờ đổ xăng không mệt lắm nhưng chen chúc có chút bực bội vì "người này người kia nói chửi nhau um xùm". Mọi người chen lấn, người trước người sau nên nhiều người khó chịu, không chờ được.

Vừa rời khỏi cửa hàng xăng 20 giờ 48 phút, ông Minh, nhà quận 12 cho biết, chờ rất lâu hơn cả tiếng đồng hồ mới đổ được xăng.

“Tôi không hiểu lí do vì sao nhiều cây xăng chỉ đổ nhỏ giọt. May mắn ở đây tôi đổ được đầy bình và đầy bình này chạy chữa cháy ba bốn ngày nên không biết những ngày tới thế nào”-ông Minh bày tỏ.

Một số người dân khu vực quận 12 cho biết do có nhiều cửa hàng xăng đóng cửa nên khi tới đây phải xếp hàng rất lâu.

May mắn hơn, một người dân đang ôm con nhỏ chờ chồng đổ xăng cho biết, do xe không còn giọt xăng nào nên năn nỉ lắm nhân viên mới cho vào xếp hàng. Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ mới đổ được xăng.

"Tôi bất ngờ khi lần đầu tiên trong đời đi đổ xăng gặp cảnh xếp hàng chờ như thế này"-vị này nói.

Đến gần 21 giờ nhiều người dân, xe ôm công nghệ tấp vào nhưng nhiều nhân viên cửa hàng phải ra báo không nhận khách vào đổ xăng vì đến giờ nhập hàng. Cửa hàng hẹn mọi người sáng mai quay lại nhưng nhiều người vẫn nán lại, chờ cơ hội năn nỉ để được đổ xăng.

Theo đại diện cửa hàng, do nhiều cây xăng xung quanh khu vực này nghỉ bán nên người dân tập trung vào điểm bán của mình nhiều.

“Một số người dân cho rằng do giá xăng sắp tăng nên cửa hàng găm hàng không chịu bán. Tuy nhiên, như mọi người đã biết do hiện nay nguồn cung xăng dầu khó khăn, cửa hàng nhập về không được nhiều nhưng vẫn phục vụ, vẫn bán theo nhu cầu bình thường cho người dân. Do đó, dù hơn 20 giờ 30 đến giờ nhập hàng nhưng chúng tôi cũng không dám dừng bán”- đại diện cửa hàng nói.

54 cửa hàng tạm hết xăng dầu/ 550 cửa hàng. Cục quản lý thị trường TP.HCM cho biết, các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố vẫn hoạt động bình thường, không có tình trạng găm hàng, bán không đúng giá niêm yết. Tuy nhiên, đang xảy ra tình trạng thiếu xăng dầu tại một số thời điểm. Tính đến ngày 9-10, địa bàn Thành phố có 54 cửa hàng tạm hết xăng dầu/ 550 cửa hàng.

TÚ UYÊN