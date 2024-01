Cần Thơ: Sáp nhập 4 phường, dư 3 bộ máy và hơn 100 nhân sự

Theo ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, theo chỉ đạo của Trung ương thì khoảng tháng 6-2024 sẽ có nghị quyết về việc sáp nhập các phường trên địa bàn.

Ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ chia sẻ thông tin về việc chuẩn bị sáp nhập 4 phường của quận.

Ông Trứ cho biết, phương án sáp nhập bốn phường đáp ứng các tiêu chí của trung ương, tuy nhiên sẽ gây khó khăn cho địa phương. Cụ thể là sẽ dôi dư ba bộ máy và khoảng hơn 100 nhân sự là cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ không chuyên trách. Theo ông Trứ, quận này đang tính toán để có hướng chuẩn bị dài hơi cho việc sắp xếp trong thời gian tới.

“Trước mắt, quận cho tuyên truyền, vận động đến người dân để làm sao ít xáo trộn nhất và làm sao người dân ủng hộ việc sáp nhập” – ông Trứ nói.

Trước đó, ngày 10-1, UBND TP Cần Thơ đã ban hành phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của TP Cần Thơ.

Theo đó, TP Cần Thơ có bốn phường thuộc diện phải sắp xếp gồm An Cư, An Nghiệp, An Phú và Thới Bình của quận Ninh Kiều.

Theo đó, sẽ sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường An Phú, An Nghiệp và An Cư vào phường Thới Bình. Thành lập phường Thới Bình mới trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của bốn phường vừa nêu.

Sau sắp xếp, phường Thới Bình mới có diện tích tự nhiên 1,99 km2 (đạt 36,11% so với tiêu chuẩn), dân số là 56.364 người (đạt 375,76% so với tiêu chuẩn).

