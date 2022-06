Cảnh báo thủ đoạn tráo vàng giả lấy vàng thật ở TP.HCM

Công an quận Bình Tân, TP.HCM, ngày 2-6 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một nghi can lừa đảo, chuyên tráo vảng giả lấy vàng thật.

Xác minh ban đầu cho thấy, ngày 19-4, Nguyễn Minh Hoàng - tên nghi can, đến tiệm vàng trên đường Phan Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, đặt ông H chủ tiệm, một chiếc nhẫn, trọng lượng 2,34 chỉ vàng 18K với giá hơn 8,7 triệu đồng. Sau đó một tuần, anh ta quay lại nhận hàng. Lợi dụng lúc ông H, chủ tiệm không chú ý, Hoàng tráo bằng một chiếc nhẫn giả, bề ngoài y hệt.

Lợi dụng lúc ông H không chú ý, Hoàng tráo bằng một chiếc nhẫn giả, bề ngoài y hệt, rồi nói ra xe máy lấy tiền thanh toán, rồi nổ máy chạy mất.

Chủ tiệm vàng kiểm tra phát hiện chiếc nhẫn thật đã bị tráo liền báo công an. Thông tin vụ việc, hình ảnh nghi can được ông đưa lên mạng xã hội để người dân cảnh giác.

Chiều tối 11-5, Hoàng chạy xe máy đến tiệm vàng trên ở đường Ấp Chiến Lược, phường Bình Hưng Hòa A, dùng thủ đoạn như trên định lừa đảo thì bị chủ tiệm vàng phát hiện. Vừa câu giờ, giữ chân Hoàng, chủ tiệm Ấp Chiến Lược vừa báo cho ông H biết. Thông tin cũng được báo Công an phường Bình Hưng Hòa để phối hợp xác minh, rồi bắt quả tang...

Bị mời về trụ sở công an làm việc, Hoàng khai sau khi đặt mua nhẫn ở tiệm của ông H thì đến một tiệm bạc đặt mua một chiếc nhẫn bạc y hệt, rồi mang đến một tiệm bạc khác để xi mạ cho có màu vàng. Sau đó Hoàng dùng nhẫn bạc mạ vàng này đánh tráo nhẫn vàng thật ở tiệm ông H.

Quá trình xác minh sau đó, Công an thu được ở nhà Hoàng 8 chiếc nhẫn vàng 18K. Hoàng khai đây là các nhẫn vàng lừa được các tiệm khác nhưng chưa kịp tiêu thụ.

Sưu tra hồ sơ, cơ quan công an xác định Nguyễn Minh Hoàng, 37 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân từng có tiền án tội cướp giật tài sản, thụ án 18 tháng tù.

Công an quận Bình Tân đang phát đi thông báo, mời nạn nhân của Hoàng đến làm việc để hỗ trợ mở rộng điều tra vụ án tráo vàng giả lấy vàng thật này.

Khách nước ngoài bị tài xế Grab giả chiếm đoạt tài sản ở quận 1 (PLO)- Lợi dụng vị khách vào cửa hàng mua đồ, Tươi phóng xe chạy cùng với tài sản của nạn nhân để trên xe.