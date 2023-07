Cảnh sát cơ động, Bộ Công an bắt nóng nhóm thanh niên đua xe, lạng lách

(PLO)- Nhóm thanh niên đua xe, lạng lách đã bị Công an La Gi và Cảnh sát cơ động K02, Bộ Công an bắt nóng.

Trưa 23-7, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết, đã bàn giao phương tiện vi phạm cho Đội CSGT Công an thị xã La Gi lập hồ sơ xử lý theo qui định sau khi Công an thị xã La Gi phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động (K02), Bộ Công an bắt “nóng” nhóm thanh niên đua xe.

Cụ thể, khoảng 3 giờ sáng 23-7, Tổ công tác liên quân Công an thị xã La Gi phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động, Bộ Công an đang tuần tra trên tuyến Quốc lộ 55 đoạn qua địa phường Tân An, thị xã La Gi thì phát hiện nhiều thanh thiếu niên điều khiển xe từ thị xã La Gi về hướng xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân với tốc độ cao.

Khi tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì nhóm này đã không chấp hành mà tăng ga, nẹt pô, lạng lách đánh võng bỏ chạy.

Tổ tuần tra đã tổ chức lực lượng truy đuổi và bắt nóng được 9 phương tiện cùng người điều khiển. Hầu hết các phương tiện này đều đã bị thay đổi kết cấu, độ pô… thậm chí không gắn biển số.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 22-7, Tổ công tác liên quân, Công an thị xã La Gi phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động K02 Bộ Công an cũng đã phát hiện, bắt 3 trường hợp thanh, thiếu niên có hành vi nẹt pô, điều khiển xe lạng lách, đánh võng.

Theo Công an thị xã La Gi, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm do Công an tỉnh Bình Thuận triển khai, Công an thị xã La Gi đã phối hợp cùng với lực lượng Cảnh sát cơ động Bộ Công an tiến hành các hoạt động tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi điều khiển phương tiện lạng lách đánh võng, điều khiển xe độ pô phát ra âm thanh lớn.

1 phụ nữ hành hung người trong gia đình rồi bỏ trốn (PLO)- Sau khi triệu tập không đến, Cơ quan điều tra ra lệnh truy nã người phụ nữ quê Bình Dương về tội cố ý gây thương tích.

PN