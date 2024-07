Cảnh sát hình sự bắt nghi phạm lừa đảo sau gần 2 năm lẩn trốn tại TPHCM 25/07/2024 10:31

(PLO)- Sau khi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng, nghi phạm lẩn trốn vào TPHCM và vừa bị Cảnh sát hình sự Công an Bình Thuận bắt giữ.

Ngày 25-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã bắt giữ Mai Xuân Thường (38 tuổi) tại một nhà trọ ở quận 7, TPHCM sau gần 2 năm lẩn trốn.

Mai Xuân Thường tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận. Ảnh HVT.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2021, Mai Xuân Thường (trú tại Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TPHCM) hành nghề môi giới bất động sản biết bà NTV có gần 30 ha đất tại thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam. Qua giấy tờ, Thường biết rõ diện tích đất trên là đất Nhà nước cho thuê sử dụng đến năm 2053 nhưng Thường vẫn đặt vấn đề, hứa hẹn với bà V rằng Thường có thể làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích đất trên cho bà V sử dụng lâu dài với điều kiện bà V phải trả cho Thường 3,3 tỷ đồng.

Tin lời, bà V đã chuyển cho Thường số tiền hơn 1,6 tỷ đồng để Thường lo làm “dịch vụ” chạy giấy tờ. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Thường tắt điện thoại và bỏ trốn. Biết đã bị lừa, bà V làm đơn tố cáo đến Cơ quan Công an tỉnh Bình Thuận.

Xác định đây là vụ việc có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự nhiều lần triệu tập Mai Xuân Thường đến làm việc nhưng Thường không hợp tác và tiếp tục lẩn trốn. Đến ngày 17-7-2024, sau gần 2 năm lẩn trốn các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Công an TPHCM bắt giữ được Thường.

Sau khi di lý về Bình Thuận làm việc với Cơ quan điều tra, Thường đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận cũng thông báo ai là bị hại trong các vụ việc tương tự do Mai Xuân Thường thực hiện nên liên hệ ngay với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận để được hỗ trợ theo địa chỉ: 347 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Số điện thoại: 02523.822.466.