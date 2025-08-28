Cảnh sát hình sự triệt phá tụ điểm mại dâm trá hình cơ sở massage ở Quảng Ngãi 28/08/2025 13:46

(PLO)- Tụ điểm mại dâm trá hình trong cơ sở massage tại xã Vạn Tường vừa bị Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi triệt phá.

Ngày 28-8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã triệt phá ổ mại dâm trá hình hoạt động trong cơ sở massage Dương Hồng (xã Vạn Tường, Quảng Ngãi) và đang mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cơ sở massage Dương Hồng.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 27-8, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra cơ sở massage Dương Hồng do Hoàng Văn Nam (45 tuổi, quê ở tỉnh Hà Tĩnh) làm chủ và Nguyễn Thị Sữu (40 tuổi, trú xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) trực tiếp quản lý. Qua kiểm tra, công an phát hiện và bắt quả tang hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm trong các phòng riêng.

Nhiều nữ nhân viên trong cơ sở massage bị đưa về trụ sở.

Cơ quan công an xác định hoạt động mại dâm tại massage Dương Hồng được tổ chức tinh vi và khép kín. Cửa cơ sở luôn được khóa nhiều lớp nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Bề ngoài là dịch vụ massage, nhưng thực chất quản lý cho phép nhân viên thỏa thuận trực tiếp với khách để bán dâm.

Sau mỗi lần giao dịch, nhân viên nữ chỉ được giữ lại một phần tiền, còn lại nộp cho quản lý để ăn chia cùng chủ cơ sở.

Đường dây này vì vậy hoạt động có tổ chức, chặt chẽ, khó bị phát hiện. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã theo dõi, bí mật thu thập chứng cứ. Đồng thời tổ chức đột kích bất ngờ để triệt phá, bắt quả tang các đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.